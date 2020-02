Justice League: un video BTS mostra lo stunt di combattimento fra Batman e un Parademone

Il coordinatore degli stunt Freddy Bouciegues ha pubblicato un video dietro le quinte di una scena di Justice League cancellata che coinvolge il Batman di Ben Affleck.

Tra le molte scene previste per il taglio originale di Justice League c’era una sequenza in cui il Batman di Ben Affleck affronta in Parademone nei tunnel di Gotham. La sequenza ha attirato l’attenzione dei fan quando sono usciti i concept art di Justice League e lo stesso Zack Snyder ha rivelato che la scena con il Batman di Ben Affleck è stata tagliata perché ritenuta “troppo spaventosa” per il pubblico.

Ora, il coordinatore degli stunt Freddy Bouciegues ha pubblicato un video dietro le quinte dove lo vediamo assieme al coordinatore dei combattimenti Matt Rugetti, che offre ai fan un indizio su come sarebbe stata la scena di combattimento se non fosse stata tagliata.

Potete vederla qui sotto:

