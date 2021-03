Justice League: Zack Snyder dice che non è mai stato concepito come un film a se stante

La Justice League di Zack Snyder non è mai stata concepita come un film a se stante.

La visione del regista per la saga DC è sempre stata molto più ampia, tuttavia, a differenza del Marvel Cinematic Universe, i film DC sono stati pensati molto meno collegati, e i realizzatori dietro questi film di successo vedono certamente le loro creazioni come non del tutto sincronizzate tra loro.

“In molti modi, vedo questo film come a se stante”, ha detto Snyder a Total Film nell’ultimo numero della rivista. “Amo [la regista di Wonder Woman] Patty [Jenkins] e penso che abbia fatto un lavoro straordinario, e [il regista di Aquaman ] James [Wan] ha fatto anche lui un ottimo lavoro – hanno realizzato i loro film. Ma ho sempre pensato di continuare il percorso che ho sempre ritenuto bello per me. Ci sono un sacco di cose che faccio in modo diverso da come lo fanno loro, e a questo punto penso solo a Justice League. Esiste perfettamente anche da solo.”

Il che solleva una domanda importante per chiunque abbia mai seguito un franchise di supereroi sullo schermo o nei fumetti: qual è il canone?

“Penso che i fan direbbero che il mio film è canonico e il resto non lo è, ma è solo un mio pensiero”, Snyder ride, prima di diventare (leggermente) più serio. “Per me, c’è sempre stata una trilogia di film su cui mi appoggio. Man Of Steel, Batman v Superman e Justice League sono parte di una continuità, e all’interno di quell’arco di tre film c’è un tono coerente. Francamente, era inteso come il primer per altri due film di Justice League – non che quei film verranno mai girati, non credo proprio succederà – fedele a quel concept. Doveva essere come Il Signore degli Anelli e non una tantum. Questo è il modo in cui la penso.”

