Justice League: Zack Snyder rivela che Ray Fisher è il cuore della Snyder Cut

Con un recente tweet, il regista Zack Snyder ha rivelato che Ray Fisher (non solo il personaggio da lui interpretato) è il cuore della Snyder Cut di Justice League.

Finalmente HBO Max ha esaudito le richieste dei fan di Zack Snyder, e della sua iniziale visione dell’universo cinematorafico DC, che chiedevano a gran voce da quasi tre anni il rilascio della cosiddetta Snyder Cut di Justice League. Come ben sappiamo Snyder si allontanò dalla produzione del film per motivi familairi, e al timone arrivò Joss Whedon che confezionò un film incredibilmente diverso dala versione originale pensata da Snyder.

In particolare la Snyder Cut del film avrà al centro della storia un Victor Stone / Cyborg molto più presente e cruciale. Fu lo stesso Snyder ad affermare mesi fa che Cyborg era il cuore del film, ma quest’oggi il regista ha fatto uno step ulteriore affermando che lo stesso Ray Fisher, interprete del personaggio, è il cuore del suo film.

Recentemente Ray Fisher ha tweettato ringraziando Snyder e Chris Terrio (sceneggiatore di Justice League) di avergli permesso di lavorare sul personaggio quando ancora non c’era una sceneggiatura pronta. Di tutta risposta, Snyder ha risposto dicendo ‘Tu Ray, sei il cuore del film’, dimostrando quanto sia stato cruciale il lavoro dell’attore per la trasposizione del personaggio.

You Ray, are the heart of my movie. @ray8fisher https://t.co/cZ64Vlg50V

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 6, 2020