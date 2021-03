Justice Leauge: un concept di Darkseid ci mostra il design del personaggio nel dettaglio

Zack Snyder’s Justice League ha finalmentefatto il suo debutto nel mondo dopo anni di richieste da parte dei fan, che ora hanno avuto modo di vedere come sarebbe dovuto essere il film originariamente, inclusa l’apparizione di determinati personaggi a dir poco importanti dell’universo DC. Uno su tutti: Darkseid.

Il guerriero di Apokolips ha fatto il suo debutto cinematografico, interpretato da Ray Porter in lingua originale e doppiato da Alessandro Rossi nella versione italiana del film. Un personaggio che vive molto, essendo tratto da un fumetto, anche di una forte componente visiva. Un elemento che di certo è stato ottenuto dopo un lavoro molto minuzioso in fase di pre-produzione.

Come accade per qualsiasi blockbuster che si possa definir tale, questa ricerca avviene tramite diversi artisti che realizzano dei concept art dei vari personaggi fino a trovare il look definitivo.

Ora che la director’s cut di Justice League è uscita, abbiamo visto Darkseid in azione e, quest’oggi, per chi volesse analizzare per bene il look design del personaggio può tranquillamente godersi questo primo ed inedito cocept art realizzato da Jerad S. Marantz.

Zack Snyder’s Justice League è un film del 2021, con regia di Zack Snyder, su una sceneggiatura di Chris Terrio, su un soggetto di Will Beal, Chris Terrio e Zack Snyder, e con Deborah Snyder e Charles Roven come produttori.

La fotografia è a cura di Fabian Wagner, con montaggio di David Brenner, Carlos M. Castillón e Dody Dorn, e con colonna sonora di Tom Holkenborg a.k.a. Junkie XL.

Nel cast Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Amy Adams (Lois Lane), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth) e Jared Leto (Joker).

