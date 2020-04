Justin Kurzel riflette su Assassin’s Creed e su come funzionerebbe meglio in una serie tv

Dopo l’uscita di Macbeth nel 2015, sembrava che Justin Kurzel fosse pronto a dare fuoco al mondo della regia.

Macbeth, interpretato da Michael Fassbender e Marion Cotillard, è stato accolto molto bene uscendo da Cannes, e il film è stato il seguito del suo solido debutto, Snowtown. Ma poi, Kurzel ha deciso di affrontare l’adattamento del videogioco Assassin’s Creed, e sfortunatamente, quel film ha inferto un colpo allo slancio di Kurzel e ha mostrato come il regista emergente non fosse a prova di proiettile.

In una recente intervista per un imminente episodio del podcast di The Fourth Wall, Kurzel ha iniziato a parlare del suo momento Assassin’s Creed e, cosa più importante, di ciò che ha imparato sull’adattamento di un videogioco e cosa farebbe se avesse di nuovo l’occasione. Per farla breve, gli adattamenti dei videogiochi sono davvero complicati e i film probabilmente non sono il miglior mezzo artistico per loro.

“C’erano alcuni aspetti del gioco che tutti pensavano sarebbe stato fantastico avere nel film”, ha detto Kurzel. “Non credo che ci sia mai stato un: ‘Devi fare questo’. Penso che la sfida sta nel fatto che le idee nel gioco sono davvero complicate. In Assassin’s Creed hai due mondi diversi; il mondo moderno con Callum Lynch che poi entra nell’Animus e s’inoltra in un momento storico particolare. E ad essere onesti, è per questo che molte persone giocano, per essere immersi in un particolare periodo storico. Quindi è stato davvero complicato, quell’equilibrio tra quanto inizi nel futuro e quanto atterri in passato, come i due periodi di tempo si concatenano a vicenda, e questa è diventata la parte più stimolante della scrittura. Ci sono aspetti di quel film che amo davvero e che sono davvero insoliti e sono stato sicuramente sorpreso da alcuni dei suoi feedback perché penso che ci sia molto merito. Ma la parte più stimolante per tutti noi è stata quella di creare una storia davvero complicata e fin dall’inizio era la cosa che sapevamo essere difficile.”

Anche se Kurzel non ha avuto il meritato successo con il suo film di Assassin’s Creed, ha ancora idee per potenziali sequel. Tuttavia, per essere onesti, capisce che quelli non sono probabili, a questo punto.

Proprio come il franchise di videogiochi, un potenziale sequel cinematografico avrebbe giocato con più timeline e periodi diversi nella storia. È interessante notare che il periodo che ha incuriosito molto Kurzel avrebbe messo il personaggio principale in un ambiente più contemporaneo (al contrario del primo film, che ha esplorato il 15° secolo).

“Non credo che siamo mai andati troppo in la con lo sviluppo di un sequel, ma voglio dire, è ovvio: scegli il periodo di tempo in cui avresti potuto viaggiare nel prossimo”, ha spiegato il regista. “Invece di tornare indietro di tanti anni, ho pensato che sarebbe stato molto interessante tornare a un periodo vicino al presente.”

Tutto sommato, l’esperienza di Assassin’s Creed non sembra aver irritato Kurzel sull’idea dei film di successo. Per quanto riguarda i videogiochi, e Assassin’s Creed in particolare, il regista ritiene che il mezzo migliore per quegli adattamenti per prosperare non sia probabilmente il grande schermo.

“Stavo pensando anche agli adattamenti dei grandi libri”, ha detto Kurzel. “Come fai a prendere improvvisamente un libro di 600 o 700 pagine e comprimere tutto ciò in 90 minuti? A volte penso che devi smantellare tutto e affrontarlo in un modo molto semplice… Quindi, forse, Assassin’s Creed funzionerebbe in modo fantastico come una serie. Forse c’è un modo di semplificare il concept del gioco per catturarne davvero il cuore.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...