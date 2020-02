Kaitlyn Dever ha rivelato che le piacerebbe essere Batgirl nel DCEU

La star di La Rivincità delle Sfigate, Kaitlyn Dever, ha recentemente parlato delle voci secondo cui è pronta per il ruolo di Batgirl nel DC Extended Universe.

Mentre molti fan del DCEU attendono con impazienza il primo sguardo al Batman di Robert Pattinson, la star di dell’eccellente teen-movie La Rivincità delle Sfigate, Kaitlyn Dever, ha commentato le voci secondo le quali potrebbe essere pronta a interpretare Batgirl in un film futuro. Non è chiaro se Matt Reeves sta cercando di introdurre Bat-family nella sua trilogia di film di Batman con Robert Pattinson, ma la giovane star ha rivelato che le piacerebbe interpretare la vigilante sul grande schermo.

Alla domanda di Variety sul tappeto rosso agli Oscar se c’è qualche verità sulle voci di Batgirl, Kaitlyn Dever ha spiegato che sebbene non abbia parlato a nessuno del ruolo, le piacerebbe indossare il mantello e il cappuccio accanto al Batman di Robert Pattinson.

Si è anche presa un momento per elogiare Pattinson nel ruolo, definendolo una scelta “perfetta” per il crociato incappucciato.

“Oh, sai, non negherò nulla, ma ci sto dentro. Questo è tutto ciò che sto dicendo, sì. No, non sta succedendo nulla, sto solo leggendo tutti questi rumor e non le lascio andare come se non le avessi viste. Penso che lui sia un incredibile Batman, non so se ci siano controversie al riguardo, quantomento non nelle notizie, non le guardo molto. È un attore fantastico, un Batman perfetto secondo me. Sarebbe folle, sarebbe davvero bello.”