Kalinda Vazquez è stata incaricata dalla Paramount Pictures di scrivere un film di Star Trek

Kalinda Vazquez è stata incaricata dalla Paramount Pictures di scrivere un film di Star Trek, con la Bad Robot di JJ Abrams alla produzione.

Vazquez ha scritto su Star Trek: Discovery e gli addetti ai lavori hanno detto che questo è un accordo siglato con lei ad occhi chiusi per lo sviluppo di un film originale, uno che espanda il suo ruolo nell’universo di Star Trek. Se questo nome non vi suona nuovo, è perché è stata un co-produttrice esecutiva di Fear the Walking Dead.

Vazquez ha appena fatto il colpo grosso prendendo a collaborare con l’autore di Game of Thrones, George RR Martin, su un adattamento della serie HBO del romanzo di fantascienza di Roger Zelazny, Roadmarks, ma i suoi crediti televisivi si estendono ai grandi progetti già prima di Martin, con Marvel’s Runaways, Once Upon a Time, Nikita, Human Target e Prison Break.

Il più recente viaggio sul grande schermo della nave stellare Enterprise è avvenuto con Star Trek Beyond del 2016. Ci sono stati diversi tentativi di creare un altro film, incluso uno di Mark L. Smith di che Quentin Tarantino e Abrams hanno sviluppato, e un altro di Noah Hawley.

Entrambi i film alla fine pare siano stati messi in naftalina, infatti Tarantino si è fatto da parte del primo progetto e Hawley ha detto l’anno scorso che la Paramount voleva andare in un’altra direzione col franchise e ha messo in pausa il suo film.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...