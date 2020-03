Karen Gillan crede che la storia di Nebula sia solo all’inizio

Nebula è sicuramente un personaggio complesso e sfaccettato del MCU e per molti è il personaggio preferito, sia nei Marvel Comics che nel MCU.

È un personaggio fantastico e interessante con strati e Karen Gillan l’ha meravigliosamente portata alla vita. È stato bello vedere il suo arco narrativo nel MCU evolvere e sappiamo che questo continuerà in Guardiani della Galassia Vol.3, come forse anche in Thor: Love and Thunder.

E’ difficile prevedere cosa aspettarsi in futuro, ma secondo Gillan, la sua storia è solo all’inizio. Durante una recente intervista con Fandom, l’attrice ha spiegato:

“Non mi sembra che la sua storia sia finita. Semmai, penso che la sua storia potrebbe essere solo all’inizio. L’abbiamo vista la prima volta rotta e vulnerabile, e nel corso dei film ha dovuto affrontare la fonte di tutti i suoi problemi. Ha appena vissuto questa enorme esperienza catartica e la fonte dei suoi problemi è stata eliminata, quindi cosa succederà dopo? È qualcosa che penso sia incredibilmente interessante. La guarigione può iniziare ma non sarà facile e non sarà nemmeno immediata.”

Questo è un personaggio che a molti piacerebbe veder ancora e ancora, continuando ad esplorare la sua psich. Se questo non avenisse nei film, meriterebbe sicuramente la sua serie su Disney +. C’è così tanto che si può raccontare, e Gillian ha continuato a parlare di come intende affrontare il ruolo andando avanti.

“Non vedo l’ora di proiettare tutto questo su Nebula, ma anche di divertirmi un po’ con lei. Sento che inizieremo davvero a definire chi è senza che Thanos si incombe su di lei.”

