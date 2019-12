Karen Gillan risponde a Martin Scorsese riguardo i film Marvel

Nonostante siano passati mesi dalla nascita della polemica, solo ora Karen Gillan risponde a Martin Scorsese riguardo i film dei Marvel Studios, che il regista newyorkese definì parchi a tema e non vero cinema durante un’intervista rilasciata ad ottobre.

Martin Scorsese ha deliziato gli occhi di tutti con il suo ultimo capolavoro, The Irishman, ma ha anche attirato su di sé un sacco di ira da parte del pubblico di massa quando, durante un’intervista rilasciata ad ottobre, ha dichiarato di non ritenere i cinecomic Marvel cinema, ma di considerarli come dei parchi a tema. Una dichiarazione scottante che ha scatenato un mezzo putiferio all’interno della comunità cinefila tra pubblico ed altri cineasti, che non troppo si sono distaccati da quanto Scorsese aveva detto.

Leggi anche: Martin Scorsese parla di Joker

Ovviamente non sono mancate le risposte anche da chi ha lavorato per questo tipo di cinema, e sono anche le stesse persone che, giustamente, stimano Martin Scorsese e tutto il suo cinema, ma solo oggi arriva una delle ultime risposte da parte di Karen Gillan; attrice nota a tutti per essere Nebula nel Marvel Cinematic Universe, e che ha avuto un ruolo piuttosto importante nel recente Avengers: Endgame.

Durante un’intervista per Larry King Now, l’attrice scozzese ha dichiarato:

Direi che ci sono solo diversi tipi di cinema e rispetto così tanto il suo tipo di cinema. È uno dei miei registi preferiti di tutti i tempi. Ma penso che ci sia spazio per tutti i tipi di film. E quelli che descrive come passeggiate nei parchi a tema, direi che non è certo una cosa negativa. Penso che la gente ami andare al cinema per fuggire e avere un’esperienza in comune e qualcosa di ultraterreno, quindi penso che ci sia spazio per tutto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...