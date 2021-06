Karen: una donna razzista rende la vita un inferno a una famiglia nera nel trailer

BET ha rilasciato un trailer per un imminente thriller intitolato Karen, che parla di una donna razzista che rende la vita un inferno a una famiglia nera che si è trasferita accanto a lei.

La donna antagonista, interpretata da Taryn Manning, non ha filtri e non ha problemi a far sentire a disagio i suoi nuovi vicini, e questo è in pieno rimando al fatto di rappresentare il razzismo e l’ignoranza come il vero nemico.

Il film viene dal regista Coke Daniels e cerca di esplorare le paure e le lotte dei neri in un formato thriller cinematografico, un po’ come quello che Jordan Peele ha fatto con i suoi film. Vedremo se questo sarà all’altezza.

La sinossi ufficiale di Karen recita: “Karen Drexler (Taryn Manning), una donna bianca razzista che dello far spostare la nuova famiglia nera che si è appena trasferita nella casa accanto a lei, una missione personale. L’attivista comunitario Malik (Cory Hardrict) e sua moglie Imani (Jasmine Burke) sono la coppia che si è appena trasferita nel sobborgo di Atlanta, ma non si tireranno indietro senza combattere”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

