Kari Skogland conferma che The Falcon and the Winter Soldier è ambientato prima di WandaVision

Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe è ora in pieno svolgimento e The Falcon and the Winter Soldier cercherà di continuare con lo stile introdotto da WandaVision. Creata da Malcolm Spellman, la serie sarà molto più radicata rispetto al primo capitolo della Fase 4 poiché ruoterà attorno ai due migliori amici di Steve Rogers, Sam Wilson e Bucky Barnes.

Fin dall’inizio, è stato stabilito che The Falcon and the Winter Soldier sarà un prodotto pieno di azione, e questo è stato ulteriormente amplificato dalla sfilza di trailer rilasciati nelle ultime settimane. Inoltre, lo spettacolo Marvel affronterà le conseguenze di un mondo senza Capitan America, mentre farà anche un tuffo profondo nell’eredità del Vendicatore.

Ora, un nuovo rapporto ha rivelato un altro punto importante della trama che The Falcon and the Winter Soldier esplorerà. Collider ha condiviso in un rapporto che The Falcon and the Winter Soldier si svolge almeno sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Per dare ancor più contesto alla cosa, WandaVision ha avuto luogo circa un mese dopo Endgame, il che significa che c’è un ampio divario tra il progetto guidato da Anthony Mackie e Sebastian Stan e il primo capitolo della Fase 4.

Per parlare di questa rivelazione, la regista Kari Skogland ha parlato con Collider spiegando che questa informazione era “assolutamente critica” perché “tutto narrativamente è stato formato attorno al [Blip]”.

“Tutto narrativamente è stato generato da quell’evento per noi. Significava che abbiamo appena superato lo shock. Abbiamo appena superato la gioia – perché stiamo immaginando che ci sarebbe molta gioia, nel vedere il ritorno delle persone. Ora siamo nella realtà, il che è complicato.”

Inoltre, Skogland ha anche analizzato le ramificazioni nell’universo che lo schiocco di Thanos ha presentato al mondo, ammettendo anche che “alcune sono buone e altre non sono così buone”.

“Con metà della popolazione abbattuta, hai circostanze economiche diverse, circostanze di confine diverse. Diversi paesi hanno preso a cooperare, che non facevano prima. I vicini stanno collaborando, anche se prima non andavano necessariamente d’accordo. Le persone si trasferivano in case che prima non possedevano. Tutto è cambiato. Adesso siamo in quel momento. Abbiamo superato la sorpresa e ora siamo nella realtà. Penso che ciò crei un momento molto diverso nella storia, perché non solo possiamo essere radicati in essa, ma possiamo approfondire come le persone rispondono. Alcuni lo fanno con buone intenzioni, altri no.”

