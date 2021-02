Kat Dennings si dice disposta a partecipare a uno spin-off di WandaVision con Randall Park

La star di WandaVision, Kat Dennings, ha parlato del buzz online circa la realizzazione di uno spinoff incentrato su Darcy Lewis e Jimmy Woo.

L’ultimo episodio ha regalato ai fan altre avventure dei due personaggi, in squadra con Monica Rambeau, mentre cercano di risolvere il mistero attorno all’anomalia di Westview. La gente non ne ha mai abbastanza della dottoressa Lewis e dell’agente Woo quando sono insieme sullo schermo (e molti hanno notato il fatto che l’agente ha portato al personaggio di Dennings il caffè che ha chiesto nell’episodio 5).

In una recente intervista con Extratv, all’attrice è stato chiesto dell’idea di uno spin-off in stile Fringe o X-Files, di stampo più leggere, con lei e Woo, al chè Denning ha semplicemente risposto: “Wow! Ci sto. Se diventerà realtà voglio farne parte!“.

Con Randall Park che si è sentito lusingato, e Kat Dennings che non vedrebbe l’ora di partecipare ad una serie del genere, state pur certi che i fan Marvel faranno pressini alla Disney per ottenere ciò che vogliono.

Una delle cose più belle createsi tra i personaggi e una palpabile chimica, e lo showrunner Jac Schaeffer ha parlato di questa cosa con ScreenRant. Gli elementi sitcom attirano l’attenzione, ma i personaggi del MCU sono un’enorme attrazione per i fan. Puoi farli giocare l’uno con l’altro in modo molto naturale.

“Kat e Randall sono entrambi abili comici, quindi discutevamo dei modi per creare più battute e più momenti per i personaggi”, ha detto Schaeffer. “Una prima parte di una bozza diversa vedeva Jimmy Woo fare quella cosa in cui accidentalmente condivideva troppo. Quando Randall ha visto quella sceneggiatura, l’ha segnalata come qualcosa che gli piaceva davvero e che sentiva era davvero vero nel carattere di Jimmy, quindi è diventato un particolare del personaggio, perché Randall mi è piaciuto davvero tanto. Cose simili sono successe con Kat. Kat può rendere divertente qualsiasi cosa, quindi qualunque cosa ci sia sulla pagina, la renderebbe divertente.”