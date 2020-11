Katee Sackhoff smentisce il rumor circa il suo spin-off di The Mandalorian

La star di The Mandalorian, Katee Sackhoff, ha recentemente parlato delle su una sua conduzione di uno spin-off su Bo-Katan Kryze, con l’aggiunta della Cara Dune di Gina Carano.

L’episodio della scorsa settimana di The Mandalorian non solo ha caratterizzato il debutto live-action di Bo-Katan Kryze da Star Wars Rebels e Clone Wars, ma ha anche visto Katee Sackhoff riprendere il ruolo. Questa mossa è stata la prima del genere nel franchise di Star Wars e alcuni fan sperano già di vedere di più di Bo-Katan dopo il suo debutto nel capitolo 11.

Prima che la seconda stagione di The Mandalorian fosse presentata in anteprima su Disney +, sono circolate molte voci su alcuni potenziali spin-off.

Dato il successo di The Mandalorian, non sorprenderebbe nessuno se la Disney desse il via a più show basati sull’universo espanso. Alcuni degli spettacoli che i rumor lasciano intendere siano in sviluppo, includono uno incentrato su Boba Fett, uno su Ahsoka Tano e uno che vedrebbe il team-up fra Bo-Katan Kryze e Cara Dune. Finora, nessuno di questi spettacoli è stato ufficialmente annunciato da Lucasfilm, ma alcuni rapporti suggeriscono che uno su Boba Fett potrebbe effettivamente essere in sviluppo proprio ora.

In una recente intervista con Deadline, Katee Sackhoff ha smentito le voci secondo cui ci sarà uno spin-off su Bo-Katan in futuro:

“Non ho assolutamente idea di cosa stai parlando; questa è legittimamente la verità.”

La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre e ha preso d’assalto il mondo, rendendola un successo sia per i fan che per la critica. Essendo questa la prima serie TV live-action del franchise, c’erano molte speranze, e il successo avrebbe significato tutto per il futuro delle avventure nella galassia lontana, lontana.

The Mandalorian è una serie Disney+ del 2019 creata e scritta da Jon Favreau, insieme a George Lucas, Rick Famuyiwa, Christopher L. Yost e Dave Filoni, con Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Deborah Chow e Rick Famuyiwa come registi, e con John Bartnicki e Greig Fraser come produttori.

La fotografia è curata da Greig Fraser e Barry Baz Idoine, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Pedro Pascal (il Mandaloriano), Carl Weathers (Greef Karga), Gina Carano (Cara Dune), Taika Waititi (IG-11), Nick Nolte (Kuiil) e Werner Herzog (il Cliente).

La seconda stagione è arrivata il 30 ottobre 2020.

