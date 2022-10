Katherine Langford affronta la possibilità di un ritorno nel MCU a seguito di domande dei fan

Avengers: Endgame presentava una pletora di personaggi del MCU, ma purtroppo non tutti sono arrivati ​​al montaggio finale. Le scene eliminate del film hanno rivelato che uno di quei personaggi era una versione adulta di Morgan Stark interpretata dall’attrice di 13 Reasons Why, Katherine Langford.

Nella scena eliminata, Langford è apparsa nel Soul World insieme al Tony Stark di Robert Downey Jr. dopo il suo schiocco per salvare l’universo da Thanos e dal suo esercito.

Durante una precedente intervista, l’attrice di Knives Out ha ammesso che avrebbe preferito “vivere l’esperienza di essere in un film davvero buono piuttosto che essere in un film per il gusto di esserci, se non funziona”. Ha anche condiviso che non prova rancore per il fatto di esser stata esclusa.

Ora, mentre il MCU va avanti lungo un nuovo capitolo, la Langford potrebbe prendere in considerazione l’idea di un potenziale ritorno lungo la linea produttiva.

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, a Katherine Langford è stato chiesto se tornerà o meno nel Marvel Cinematic Universe dopo la conferma di essere stata scartata nel montaggio finale di Avengers: Endgame. Alla domanda su quando i fan la rivedranno nel MCU, la Langford ha ammesso di non avere una risposta, ma l’attrice ha anche sottolineato che non sarebbe in grado di dirlo se sapesse del suo ritorno.

L’attrice di 13 Reasons Why ha poi reso omaggio all’impatto di Robert Downey Jr. nel MCU: “Non ho una risposta e non potrei dirlo se l’avessi. Ad ogni modo, è stato un onore essere scelta per interpretare Morgan. RDJ ha lasciato un’eredità incomparabile come Ironman e io amo 3000 quell’uomo”.

