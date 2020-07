Katherine Langford parla della sua scena in Avengers: Endgame e come le piacerebbe tornare nel ruolo di Morgan

Come ormai sappiamo, Katherine Langford è stata rimossa dalla versione cinematografica di Avengers: Endgame.

Un importante punto di discussione nel periodo precedente al film, il ruolo della Langford come Morgan Stark più adulta è stato rimosso dalla versione finale della pellicola, anche se comunque la scena è visibile tra le scene eliminate su Disney +.

A proposito del taglio della sua parte, la giovane star ha detto:

“Mi sento come, anche se sono stata tagliata via almeno ho vissuto l’esperienza di essere parte dal film finale dei Vendicatori, e questa cosa non è poi così male. Penso a quell’esperienza, anche solo il girare le scene, è stata fantastica. E penso che Disney + abbia finito per rilasciare la scena comunque, ma sì, almeno posso portare l’esperienza con me, e onestamente penso sia stata una delle cose più belle che io abbia mai potuto fare, quindi sono solo felice di avere il ricordo.”

Katherine Langford opens up about being cut from Avengers Endgame 🎥#SmallzysSurgery pic.twitter.com/3yUG62hBCQ — Smallzy 🎧 (@Smallzy) July 22, 2020

Se potesse scegliere, l’attrice di Cursed ha rivelato che le piacerebbe riprendere il ruolo in una futura proprietà del MCU, ma ha aggiunto che se fosse già stata contattata per farlo non potrebbe comunque parlarne.

“L’universo Marvel è tutto un grosso segreto, ed ero così spaventata dopo averlo preso parte perché non potevo letteralmente dire nulla”, ha detto Langford. “Quindi, non so se sarei in grado di dire qualcosa, ma mi piacerebbe riprendere il ruolo!”

Lo scorso novembre, il co-regista di Endgame Joe Russo ha spiegato che hanno finito per tagliare la scena dal prodotto finale perché ha rallentato i progressi della fatale decisione di Iron Man di usare le gemme dell’infinito.

