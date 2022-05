Kathleen Kennedy parla dei film di Star Wars e di quello sviluppato da Taika Waititi

Un sacco di nuovi contenuti sono stati presentati al più importante panel della Star Wars Celebration di Lucasfilm.

Abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Andor, abbiamo dato un’occhiata alla stagione 3 di The Mandalorian, ed è stata confermata una nuova serie Disney Plus del regista di Spider-Man, Jon Watts. Tuttavia, non ci sono stati aggiornamenti sullo stato attuale dei film di Star Wars.

Dopo la presentazione, Total Film ha incontrato il capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy per discutere di cosa sta succedendo con quei nuovi film di Star Wars, con Kennedy che ha confermato che il film di Taika Waititi sarà il prossimo, anche se non è stata stabilita una data di uscita. Ecco la nostra rapida domanda e risposta con il produttore.

Total Film ha chiesto alla Star Wars Celebration se Kennedy fosse autorizzata a portare novità eccitanti riguardo ai film, data la generale mancanza, ma quando le è stato chiesto se il prossimo film sarà Star Wars sarà quello di Taika Waititi, la presidente ha risposto con un secco: “Esatto”, confermando che è previsto per la fine del 2023, senza specificare però se questa data è relativa alla data d’uscita o all’inizio delle riprese.

Ovviamente, con la totale assenza di news circa i film, in molti si chiedono se il futuro del cinema a tema Star Wars sia ancora in movimento, e la risposta della Kennedy è stata semplice.

“Ovviamente sono sempre stati in movimento. Mentre lasciamo la saga, abbiamo questo grande ed eccitante lavoro in corso sul lato televisivo che forma l’universo espanso e fa capire dove stiamo andando. Vogliamo essere molto precisi al riguardo. E abbiamo alcuni grandi talenti con cui lavorare: persone che si preoccupano così profondamente di quale sarà la prossima iterazione di Star Wars, ma soprattutto desiderose di riportare le persone nelle sale cinematografiche, quindi dobbiamo davvero uscire col botto. Questo è importante per noi.”

In ultimo la presidente della Lucasfilm ha fatto chiaramente capire che desiderano allontanarsi dagli Skywalker, dicendo che “Dobbiamo creare una saga completamente nuova”, ma aggiungendo anche che “Ci vuole molto“.

