Kathleen Kennedy rivela che Indiana Jones convinse George Lucas a realizzare i prequel di Star Wars

I prequel di Star Wars sono uno dei più grandi argomenti di discussione circa la carriera da regista di George Lucas, ed a quanto pare sono nati da frustrazioni sviluppate da Lucas mentre lavorava su uno dei suoi grandi successi, Indiana Jones.

Nel 1977, il regista di American Graffiti, George Lucas, si è reso protagonista di quella che sarebbe diventata una fama eterna nella storia del cinema con Star Wars. Poco dopo il rilascio, la space opera aveva guadagnato centinaia di milioni di dollari. Da allora ha generato un intero universo espanso composto da più sequel, prequel, fumetti, giochi, romanzi e altro ancora. Tuttavia, i prequel di Star Wars, usciti tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, sono considerati da molti fan i peggiori film della serie (anche se tale opinione si è in qualche modo spostata verso i film prodotti dalla Disney, cosa che accadrà anche con i prossimi film).

Dopo l’uscita di Star Wars, Lucas si allontanò dalla regia per concentrarsi sulla scrittura e sulla produzione cinematografica. La società di produzione che aveva fondato nel 1975, la “Lucasfilm, Ltd“, era piena di soldi. Durante questo periodo, George Lucas ha lavorato come produttore esecutivo di numerosi classici di culto tra cui Labyrinth e The Land Before Time. Tuttavia, è stato il suo lavoro al fianco dell’amico e collega Steven Spielberg come sceneggiatore e produttore esecutivo di Indiana Jones a dare a Lucas lo slancio di tornare nel suo mondo di fantascienza.

Di recente, Disney + ha pubblicato le prime parti di un documentario sulla realizzazione di The Mandalorian. In Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, episodio due, intitolato “Legacy”, l’attuale presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha spiegato come Indiana Jones abbia ispirato Lucas a tornare a Star Wars:

“Penso che quello che è successo con Indy sia che non era alla regia… dopo un po’ che stanno lontani dalla cinepresa diventano ansiosi – raccontando storie, facendo film.”

Come scrittore e produttore, Lucas è stato molto meno coinvolto nelle minuzie di come Indiana Jones sia passato dal tavolo da lavoro al cinema.

Il suo ritorno a un ruolo da regista nei prequel di Star Wars riportò Lucas in una sfera più dominante. Uno dei maggiori difetti dei prequel, secondo i fan, sono i loro eccessi. Quando uscì la trilogia originale, l’allora moglie di Lucas, lavorò dietro le quinte per il montaggio, vincendo anche un Oscar per questo nel 1977, e il suo occhio abile ha aiutato a filtrare le idee selvagge di Lucas.

Tuttavia, quando i prequel arrivarono, Marcia e George avevano divorziato. C’era George Lucas, creatore di Star Wars e Indiana Jones, e la gente era poco incline a dirgli di no. Lo stesso Lucas inizialmente non voleva nemmeno dirigere i film, poiché comprendeva l’importanza di bilanciare il potere nella creazione del film. Ron Howard spiega durante un episodio di MTV’s Happy Sad Confused podcast che Lucas gli si è avvicinato, come anche a Robert Zemeckis e Steven Spielberg per fare in modo che dirigessero il progetto, ma tutti e tre hanno rifiutato. Ciò ha lasciato Lucas a dirigere i film da solo.

Kennedy spiega anche come la CGI minimale presente in Indiana Jones abbia spinto Lucas a tornare in Star Wars. Dopo tutto, Lucas “ama[va] spingere sulla tecnologia“. Gli effetti speciali nella trilogia originale di Star Wars erano all’avanguardia; da allora la Lucasfilm è stata alla base di numerosi progetti impressionanti, da Jurassic Park a The Avengers.

La fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, tuttavia, attraversarono uno strano periodo di transizione. La CGI era di gran moda. Toy Story del 1995 aveva dimostrato il potere dei film generati al computer e Lucas, come molti altri, voleva sperimentarlo. La CGI nei prequel di Star Wars è uno dei suoi elementi più criticati, al punto che il film futuri sono tornati agli effetti pratici. Tuttavia, al momento in cui Lucas li diresse, era irrequieto grazie dal suo tempo con i film di Indiana Jones e alla ricerca di nuovi modi in cui poteva spingere l’evoluzione tecnologica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...