Keanu Reeves afferma di aver provato e fallito a realizzare un Constantine 2

Keanu Reeves rivela in una nuova intervista di aver provato e fallito a realizzare un Constantine 2, poiché gli studios hanno mostrato scarso interesse.

Mentre era al The Late Show con Stephen Colbert, a Reeves è stato chiesto dei personaggi del passato che vorrebbe rivisitare, anche se “nessuno lo sta chiedendo”. L’attore ha ribadito ancora una volta il suo desiderio di interpretare lo stregone della DC in un nuovo film di Constantine, e ha rivelato di aver provato a farlo più volte.

“Mi piacerebbe interpretare di nuovo John Constantine dal film Constantine. Ci ho provato, ci ho provato, Stephen. Mi piacerebbe.”

Dopo aver provato a inserire se stesso in un ruolo simile ad un cameo nel sequel, Colbert ha poi chiesto “nessuno farà quel film?”, e Reevese harisposto solennemente: “C’ho provato. Ci ho provato davvero, Stephen“, lasciando intendere che abbia più e più volte chiesto agli studios un’opportunità, ma che gli è stata negata.

Potrebbe non essere del tutto una sorpresa apprendere che gli sforzi di Reeves per ottenere un Constantine 2 non abbiano fatto molti progressi, data l’accoglienza mista del film al momento della sua uscita e la modesta risposta al botteghino. Inoltre, con la Warner Bros. che sta pianificando vari altri adattamenti che coinvolgono il personaggio, incluso un rifacimento per l’universo di Justice League Dark con JJ Abrams su HBO Max, il futuro di Constantine è piuttosto intricato al momento.

Detto questo, la continua espansione dello studio del multiverso, sia all’interno del DC Extended Universe che in vari programmi TV, potrebbe essere una buona scusa per dare spazio anche al Constantine di Reeves.

Come Colbert ha indicato nella sua intervista con Reeves, la star sta vivendo una forte ondata di rinnovato interesse nei suoi confronti, e con la continua campagna personale in cui Reeves dimostra interesse a tornare per un Constantine 2, assieme al favore del pubblico che negli anni ha cominciato ad apprezzato il film, sarebbe sorprendente se la Warner non prendesse almeno in considerazione l’idea di ascoltare Reeves.

