Keanu Reeves commenta la rivelazione dell’allegoria transgender presente in The Matrix

Come sapete, Lilly Wachowski ha confermato quella che pare esser sempre stata una popolare teoria dei fan all’inizio di questo mese quando ha riconosciuto che la trilogia di Matrix, che ha scritto e diretto con la sorella Lana Wachowski, è in realtà un’allegoria transgender.

“Sono contenta che sia emerso che questa era l’intenzione originale”, ha detto la regista in un video per Netflix Film Club.

In una nuova intervista con Yahoo Entertainment, la star della saga, Keanu Reeves, ha reagito alla rivelazione della Wachowski, ammettendo di non essere a conoscenza di quei significati più profondi.

“Non ne ho mai parlato con Lilly, lei non me l’ha mai comunicato”, ha detto Reeves a Yahoo durante un’intervista. “Penso che i film di Matrix siano profondi, e penso che allegoricamente possano parlare in modo diverso a molte persone. E che Lilly venga fuori e lo condivida con noi, penso sia fantastico.”

A quanto pare, i fan hanno speculato sulle intenzioni allegoriche verso l’identità di genere che le Wachowski avevano in mente per la saga, che è iniziata con The Matrix del 1999 ed è stata seguita da The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions del 2003, almeno dal 2012, quando Lana ha fatto coming out come transgender.

Come sapete però, secondo noi questo particolare approfondimento è limitativo perché è solo uno dei tanti temi presenti nella pellicola, e in questo post l’abbiamo spiegato:

Mi piace: Mi piace Caricamento...