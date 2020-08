Keanu Reeves ribadisce il suo desiderio di interpretare Wolverine….. ma che forse è troppo tardi

Keanu Reeves vuole davvero essere Wolverine o, per lo meno, ha voluto interpretare il personaggio per la maggior parte della sua carriera.

Durante il tour stampa di Bill & Ted Face the Music, a Reeves è stato chiesto di nuovo dell’eroe e, come fa spesso, Reeves ha ricordato a tutto il fandom che ha sempre voluto interpretare il personaggio e di averlo chiesto più e più volte. L’ultima rivelazione è arrivata in un incontro su SiriusXM, dove la star di John Wick ammette che probabilmente è troppo tardi per lui per il ruolo adesso.

“Per me… ho sempre voluto interpretare Wolverine”, ha detto Reeves. “È troppo tardi. È stato interpretato molto bene. Adesso sono venuto a patti con la cosa.”

Come ormai sapete molto bene, Hugh Jackman è stato scelto come il personaggio in X-Men (2000) ed è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan di tutto il mondo. All’epoca, Reeves stava girando film come la trilogia di Matrix, The Replacements e Hardball.

Si dice che l’attore sia legato a varie parti del MCU ormai da diversi anni. A un certo punto, il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha persino confermato di aver contattato la star per quasi tutti i film che la casa di produzione ha pubblicato.

“Parliamo con lui per quasi tutti i film che facciamo”, ha detto Feige la scorsa estate. “Ne parliamo con Keanu Reeves. Non so quando, se mai entrerà a far parte del MCU, ma vogliamo davvero trovare il modo giusto per farlo.”

Questa non è la prima volta che Reeves ha accennato al suo desiderio di interpretare l’iconico X-Man. Lo scorso maggio, intorno all’uscita di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, Reeves ha detto a BuzzFeed che se avesse dovuto scegliere un personaggio da interpretare, sarebbe stato Wolverine, ribadendo come, da quando era bambino ha sempre voluto interpretare Wolverine.

