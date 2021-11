Keanu Reeves ringrazia Will Smith per aver rifiutato il ruolo di Neo in Matrix

Reeves ha finito per recitare nel film del 1999 delle sorelle Wachowski, che oggi è considerato uno dei più grandi film di fantascienza mai realizzati. Un terzo sequel intitolato The Matrix Resurrections uscirà il 22 dicembre dopo che la trilogia originale si è conclusa nel lontano 2003.

L’attore canadese era un’entità nota prima di interpretare Neo, avendo sfondato in Bill & Ted’s Excellent Adventure e diventando una star d’azione affermata con Point Break e Speed, ma il suo ruolo in Matrix è probabilmente diventato il più famoso punto della sua filmografia. Come sappiamo però, Reeves non è stata la prima scelta dello studio per interpretare L’Eletto, poiché le Wachowski hanno offerto per la prima volta la parte a Smith.

Come la storia ci insegna, la star del cinema ha rifiutato in favore di Wild Wild West, che, al contrario di Matrix, è stato abbastanza odiato al momento del rilascio.

Ora, in un’intervista con Esquire, Reeves ringrazia Smith per aver aperto la strada al suo ruolo da protagonista in Matrix. L’attore ritiene che il film gli abbia cambiato la vita, sia professionalmente che personalmente, e parla molto positivamente dell’esperienza sul set. Dato che sta per recitare in The Matrix Resurrections, dice, è molto grato di aver ottenuto la parte:

“Beh, mi ha cambiato la vita. Ed è stata un’esperienza creativa meravigliosa, interpretare Neo nella trilogia di Matrix e ora nel quarto film… Ha avuto un impatto sulla mia vita, personalmente e creativamente. Grazie mille.”

