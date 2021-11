Keanu Reeves rivela che gli piacerebbe interpretare di nuovo John Constantine

Keanu Reeves rivela che gli piacerebbe interpretare di nuovo John Constantine sullo schermo se si presentasse l’opportunità di riprendere il ruolo.

Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione nei fumetti in The Saga of Swamp Thing creata da Alan Moore, Rick Veitch, Steve Bissette e John Totleben prima di continuare in una sua serie, Hellblazer. La serie solista di Constantine è diventata il titolo più longevo e di maggior successo dell’etichetta Vertigo della DC prima di venir chiusa e sostituita con DC Black Label.

Constantine ha fatto il suo debutto sul grande schermo con l’omonimo film del 2005 con Keanu Reeves nel ruolo principale, diretto dal futuro regista di Hunger Games, Francis Lawrence.

Il film è stato vittima di recensioni generalmente contrastanti da parte della critica e del pubblico allo stesso modo al momento della sua uscita, con gli effetti visivi e la recitazione che hanno visto un’accoglienza generalmente positiva mentre le modifiche apportate al personaggio titolare e alla trama stessa sono state malamente criticate. Avendo incassato solo oltre 230 milioni di dollari contro il suo budget stimato di 100 milioni di dollari, un sequel di Constantine è diventato improbabile, anche se nel corso degli anni si è costruito un seguito di culto e l’interesse generale per il personaggio aumenta di anno in anno.

In una recente intervista con Esquire per discutere della sua carriera, a Reeves è stato chiesto del suo interesse di riprendere il ruolo di John Constantine per un nuovo film. Reeves ha confermato che gli piacerebbe interpretare di nuovo il personaggio mentre realizzava in modo umoristico quanti personaggi con il nome John ha interpretato nel corso degli anni.

“Ho amato interpretare Constantine. John Constantine. Ho interpretato molti Johns. Quanti Johns ho fatto? Non lo so nemmeno. Penso che siano più di dieci. Ma comunque, mi piacerebbe avere la possibilità di partecipare di nuovo a un film di Costantine.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...