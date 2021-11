Keanu Reeves rompe il silenzio circa il Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe è nell’era della transizione mentre entra nel suo capitolo post-Infinity Saga, detta Fase 4.

Questo sviluppo significa che un nuovo gruppo di eroi e cattivi debutterà nella storia interconnessa che compone il franchise. Come parte del nuovo capitolo del MCU, più attori e attrici entreranno a far parte dell’ensemble stellare della Marvel.

Ad esempio, WandaVision ha introdotto Kathryn Hahn e Teyonah Parris nel MCU, mentre l’enorme cast di Eternals includeva artisti del calibro di Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Barry Keoghan.

Nonostante l’elenco di attori del MCU, ci sono ancora molti nomi che sono stati collegati a questo franchise. Di recente, Jamie Dornan di Cinquanta sfumature di grigio ha rivelato di aver avuto un incontro con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, su un potenziale ruolo nel mondo degli Earth’s Mightiest Heroes.

Ora, un altro famoso attore ha condiviso i suoi pensieri sull’adesione al MCU.

La star di The Matrix Resurrections, Keanu Reeves, è apparsa come ospite nell’ultimo episodio di Esquire, e il presunto coinvolgimento dell’attore nel Marvel Cinematic Universe è stato argomento di conversazione. Reeves ha risposto alle voci sottolineando scherzosamente che il MCU è “più grande di un universo”, con l’attore che ha anche nominato il “Multiverso” nella sua dichiarazione. Inoltre, la star di John Wick ha ammesso che sarebbe un “onore” entrare a far parte del franchise di supereroi, dicendo che i Marvel Studios stanno “facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto”.

“Non è più grande di un universo? È quasi come un multiverso. È un Marvel-verso. Sarebbe un onore. Ci sono alcuni registi e visionari davvero straordinari. Stanno facendo qualcosa che nessuno ha mai fatto. È speciale in questo senso in termini di scala, ambizione, produzione, quindi sarebbe bello farne parte.”

Nel settembre 2020, Reeves è comparso al centro di speculazioni circa la serie Moon Knight, con The Illuminerdi che ha riferito che la ripartizione del casting “fa riferimento specificamente” all’attore per il ruolo principale dello show. Ora sappiamo che erano baggianate, ma comunque la speranza dei fan di vedere la star di Matrix nel MCU non si è spenta.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...