Keiko Nobumoto: muore a 57 anni la sceneggiatrice di Cowboy Bebop e Wolf’s Rain

Una delle più grandi sceneggiatrici nella storia degli anime, Keiko Nobumoto, è morta.

Avendo lavorato a progetti come Cowboy Bebop, Tokyo Godfather e Wolf’s Rain per citarne alcuni, la comunità degli anime è sconvolta dopo la notizia della morte del creatore. Avendo un grande effetto sul mondo degli anime, Nobumoto ha avuto anche un’influenza sul mondo dei giochi poiché era una scrittrice del franchise di Kingdom Hearts.

Keiko è nata nel 1963, avendo anche scritto per alcune importanti serie di anime non menzionate tra cui Space Dandy, Carole & Tuesday, Samurai Champloo e Macross Plus per citarne alcuni. La stessa Nobumoto era strettamente legata al regista Shinichiro Watanabe, che ha dato vita a Cowboy Bebop. Inutile dire che, considerando la quantità di talento che la sceneggiatrice aveva e la serie di anime a cui ha lavorato, che sono considerati alcuni dei migliori esempi di questa forma d’arte in generale, il mondo della cultura pop ha perso una gigante.

Il collega sceneggiatore di Cowboy Bebop, Dai Sato, ha rivelato la sfortunata notizia di Keiko Nobumoto sul suo account Facebook ufficiale, condividendo i suoi pensieri sulla sua scomparsa e riflettendo sull’immenso talento della sceneggiatrice.

Keiko Nobumoto, scriptwriter behind popular anime titles such as Cowboy Bebop, Wolf's Rain and Tokyo Godfathers, passed away on December 1st. She was battling esophageal cancer. May her soul rest in peace. pic.twitter.com/LLSB3akytU

— リボレクさん (@liborek3) December 10, 2021