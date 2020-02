Kelly Marie Tran parla di Star Wars e di quanto sia grata di aver fatto parte della saga

Nonostante tutti i suoi enormi e innegabili difetti, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di JJ Abrams offre una conclusione come aveva promesso alla saga degli Skywalker, legando il nodo a una trama lunga nove film sviluppata tra quattro decenni.

Domenica sera, alla premiazione, una delle interpreti introdotte in Gli Ultimi Jedi, l’attrice di talento Kelly Marie Tran, ha avuto modo di parlare proprio del capitolo conclusivo della saga ai microfoni di MTV, affrontando anche la questione del ruolo ridotto del suo personaggio, Rose Tico.

“Gli Ultimi Jedi è stato il mio primo film, quindi penso che finalmente sto iniziando a rendermi conto che quando sei in qualcosa di quel calibro, ci sono così tante persone che lavorano per fare qualcosa con amore, e non importa quello che fai, ci saranno persone che non ne saranno soddisfatte. Penso che la migliore lezione che ho imparato sia solo il divertirmi sul set ed essere presente nel momento. Quindi, sono davvero grata di averne fatto parte.”

Quando le è stato chiesto più direttamente se era soddisfatta di come fosse finita la sua parte L’Ascesa di Skywalker, Tran ha risposto:

“Voglio dire, penso di essere davvero stupita di come JJ Abrams sia stato in grado di concludere di queste storie incredibili. C’erano così tanti personaggi e alla fine della giornata ho avuto modo di far parte di qualcosa di molto più grande di me, quindi è speciale.”

Qui sotto l’intervista:

On the #Oscars red carpet, @joshuahorowitz caught up with 'Star Wars: The Rise of Skywalker' star Kelly Marie Tran about fans' reactions to her role in the film pic.twitter.com/dDlHc7bLUz

— MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020