Kemp Powers afferma che Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà qualcosa di Everything Everywhere All at Once

Mentre Sony Pictures si prepara per l’imminente uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, uno dei suoi produttori ha anticipato come porterà una nuova storia d’amore sul grande schermo.

Mentre Into the Spider-Verse 2 espanderà il Multiverso con una serie di diverse varianti di Spider-Man, l’obiettivo principale del sequel sarà Miles Morales e Gwen Stacy proprio come nel film originale. Le relazioni giocheranno un ruolo importante nel portare avanti questo film, con Peter B. Parker che diventa padre e Miles e Gwen che si avvicinano l’uno all’altra.

Gwen avrà un primo incontro emozionante con i genitori di Miles, che potrebbe essere il primo segno che questa famiglia è in serio pericolo mentre Into the Spider-Verse 2 si avvicina ai suoi momenti finali.

Il produttore di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Amy Pascal, ha condiviso nuovi dettagli sulla trama del sequel in un’intervista con Empire Magazine. Pur rivelando le sue preoccupazioni di fare cose più grandi per il sequel solo per il gusto di farle, Pascal ha sottolineato che Into the Spider-Verse 2 “è una storia d’amore” che evidenzia la relazione tra Miles Morales e Gwen Stacy.

“Il pericolo con un sequel è quello di cercare di farlo più grande solo per il gusto di farlo. Ma campane e fischietti non servono a niente a meno che non ti interessi quello che fai. Questo film è una storia d’amore tra Miles e Gwen.”

Ciò includerà anche un po’ di gelosia nel mix grazie alla nuova variante di Spider-Man di Daniel Kaluuya, Hobie Brown, meglio conosciuto come Spider-Punk. Secondo il co-regista Kemp Powers, quando Miles vede Gwen “indossare Converse Chuck Taylor” invece delle sue normali ballerine, l’eroina protagonista si preoccupa di quanto sia vicina a questo nuovo arrivato.

“C’è gelosia lì. Quando Miles incontra di nuovo Gwen, lei non indossa le sue scarpette da ballo; indossa delle Converse Chuck Taylor regalatele da Spider-Punk. Miles inizia a chiedersi: ‘Quanto sono vicini queste due?’.”

Lo sceneggiatore/produttore Christopher Miller ha paragonato ciò che stanno facendo in questo film a ciò che è stato fatto nel film di successo del 2022, Everything Everywhere All at Once, che ha appena vinto sette Oscar agli Academy Awards del 2023, incluso quello per il miglior film. Citando i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ha spiegato che questo nuovo film deve essere “incentrato su un viaggio emotivo” che si percepisce davvero, stuzzicando scherzosamente anche circa l’idea di un evento crossover tra Racacoonie e Kingpin.

“Nei nostri film c’è qualcosa simile a quello che hanno fatto i Daniels in Everything Everywhere All at Once. Puoi mostrare spettacolo, azione e follia visiva, ma deve essere focalizzato su un viaggio emotivo. ‘Ogni Spider-Man, ovunque, tutto in una volta?’. Mettiamo in scena il crossover Racacoonie-Kingpin.”

Il rapporto includeva anche una nuova immagine del film con Miles e Gwen, con Gwen appesa a testa in giù mentre Miles la guarda con intrigo.

