Kenobi: Ewan McGregor rivela che le riprese cominceranno a marzo

Kenobi, l’attesissima serie standalone di Obi-Wan per Disney + incentrata sul ritorno dell’attore Ewan McGregor nell’universo di Star Wars, inizierà le riprese a marzo, secondo la sua star.

La conferma arriva circa un mese dopo che McGregor ha rivelato una linea temporale leggermente meno specifica, lasciando intendere che Kenobi sarebbe stato girato in primavera. Attualmente pianificato come una serie evento di una sola stagione, Kenobi si svolgerà tra la fine de La Vendetta dei Sith, quando Obi-Wan porta il piccolo Luke Skywalker da sua zia e suo zio su Tatooine e quello che ha dato inizio a tutto, Una nuova speranza, quando incontriamo un Kenobi più anziano sullo stesso pianeta deserto, che vive come un eremita di nome Ben mentre veglia su Luke da lontano.

Ovviamente, nell’originale del 1977 e ne Il Ritorno dello Jedi del 1983, l’iconico Maestro Jedi è stato interpretato dal leggendario attore Alec Guinness. Ma quando la saga è tornata indietro nel tempo con La Minaccia Fantasma del 1999, McGregor è salito a bordo per interpretare Obi-Wan nei panni di un giovane padawan, diventando uno dei preferiti dai fan, combinando la gravità di Guinness con il suo spirito divertente e affascinante.

Kenobi segna la prima volta che McGregor interpreterà il ruolo dall’episodio III del 2005, e sarà anche la prima star del cinema di Star Wars a portare il suo personaggio in una serie live-action. Un altro spettacolo Disney + a fare lo stesso sarà quello con al centro Diego Luna, che riprenderà il ruolo del suo personaggio da Rogue One, Cassian Andor. Finora, nessun altro casting per Kenobi è stato rivelato, nonostante le voci secondo cui Hayden Christensen potrebbe tornare nei panni di Anakin Skywalker e lo show potrebbe mostrare versioni più giovani di Luke e Leia.

Tra le speculazioni, All Things Kenobi su Twitter ha fatto emergere una notizia solida dal talk show britannico The Graham Norton Show (via SR), ovvero che Kenobi sta per fare il suo primo passo in un mondo più ampio: “Cominceremo le riprese a marzo del prossimo anno”, ha detto McGregor al presentatore, aggiungendo con una risata: “Non ci sono solo io, ma certamente ci sarà molto di me, il che è positivo”.

