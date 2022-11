Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman, è morto all’età di 66 anni

Kevin Conroy, il doppiatore noto per aver interpretato Batman in una serie di film d’animazione, programmi televisivi e videogiochi nel corso di tre decenni, è morto. Aveva 66 anni.

“È con profonda tristezza che vi comunico questo oggi: Kevin Conroy, la voce per eccellenza di Batman, e un caro amico per tanti di noi, è morto”, ha confermato il portavoce di Conroy a TVLine.

La voce di Conroy è apparsa in Batman: The Animated Series per quattro anni dal 1992 al 1996 e ha continuato con il ruolo in quasi 60 progetti diversi.

Mark Hamill, che interpretava il rivale sullo schermo di Conroy, il Joker, ha ricordato l’attore come una delle sue “persone preferite del pianeta” in una dichiarazione a The Hollywood Reporter.

“Kevin era la perfezione”, ha ricordato Hamill. “Era una delle mie persone preferite sul pianeta e l’ho amato come un fratello. Si prendeva davvero cura delle persone intorno a lui: la sua meraviglia risplendeva in tutto ciò che faceva. Ogni volta che lo vedevo o parlavo con lui, il mio umore si risollevava.”

Sebbene il Cavaliere Oscuro sia arrivato a dominare la carriera professionale di Conroy, non necessariamente il ruolo definiva la sua carriera. Nato nel 1955 e cresciuto principalmente nel Connecticut in una rigida famiglia irlandese-cattolica, i fumetti non sono mai stati il ​​suo genere. Ma come emarginato della scuola media, ha trovato conforto nella recitazione e ha continuato a perseguirla, guadagnandosi infine un posto – e diversi ruoli da protagonista – nella celebre compagnia di recitazione del suo liceo. Conroy era così abile che non solo si diplomò presto al liceo, ma guadagnò una borsa di studio alla Juilliard, dove si iscrisse quando aveva solo 17 anni.

Dopo essersi diplomato alla Juilliard, Conroy ha trascorso la fine degli anni Settanta con la compagnia itinerante The Acting Company esibendosi anche in una manciata di spettacoli di Broadway. Ma come ha fatto notare in un’intervista del 2009, si è presto reso conto che la televisione sarebbe stata la chiave per guadagnarsi da vivere come attore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...