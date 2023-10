Kevin Costner alla regia di un nuovo western estremo: il film è vietato ai minori! Ecco perchè

Nelle profonde pianure dell’America selvaggia, Kevin Costner, l’iconico attore e regista, ha sempre dimostrato di saper maneggiare con maestria il genere western. E mentre i fan di tutto il mondo rimangono affezionati al suo leggendario ruolo nella serie Yellowstone, l’attenzione si sposta ora su un progetto altrettanto epico, ma ancor più audace: Horizon.

La scelta estrema

Questo ambizioso western in quattro parti, che Costner ha praticamente autofinanziato, è destinato a diventare una pietra miliare nella sua carriera. Con una trama che abbraccia 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile, Horizon promette di essere un viaggio senza precedenti attraverso le terre sconfinate dell’epopea americana.

Ma c’è un dettaglio che fa scintille come una pistola scarica al tramonto: la MPAA ha stabilito che Horizon sarà vietato ai minori per via della sua cruda autenticità. Violenza, scene di nudo e sesso si mescolano in questo racconto crudo e affascinante di un’epoca passata. Sembra che Costner stia spingendo i confini del genere western ancora più lontano, portandoci in un territorio inesplorato e senza legge. E ora, aspettiamo con trepidazione di vedere come questo film rivoluzionario conquisterà il cuore degli spettatori americani.

Cosa sappiamo sul nuovo film di Kevin Costner?

Nel cuore di Hollywood, c’è un nuovo progetto cinematografico che ha catturato l’immaginazione di tutti: il colossale “passion project” di Kevin Costner, Horizon. In questa epica avventura, Costner non è solo l’eroe sullo schermo, ma è anche il maestro dietro le quinte, ricoprendo i ruoli di regista, produttore e co-sceneggiatore.

La prima cosa che salta all’occhio è il cast stellare che si è unito a Costner per dare vita a questa epopea cinematografica. Jena Malone, Sienna Miller, Sam Worthington, Abbey Lee, Giovanni Ribisi, Will Patton, Kathleen Quinlan, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Thomas Haden Church, Jamie Campbell Bower, Alejandro Edda, Tanka Means, Michael Rooker, Ella Hunt, Jeff Fahey e Tom Payne: sono tutti pronti a portare il loro talento in questa straordinaria avventura.

Quando esce Horizon al cinema?

Ma, forse ancora più affascinante, Horizon non ha ancora una data di uscita ufficiale. Questo mistero aggiunge un’aura di anticipazione a un film già carico di aspettative. Sarà il nuovo capolavoro di Kevin Costner? O una pietra miliare nel mondo del cinema western? Non possiamo fare a meno di attendere con impazienza per scoprire.