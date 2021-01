Kevin Feige afferma che Deadpool 3 sarà rated-R e si ambienterà nel MCU

Deadpool 3 non solo sarà rated-R, ma si svolgerà anche nel MCU secondo il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Durante le interviste prima di WandaVision, Kevin Feige ha parlato del futuro del Marvel Cinematic Universe in molti modi diversi. Ma oltre a stuzzicare circa il ritorno degli eroi di Netflix e discutere delle voci circa Spider-Man 3, il capo dei Marvel Studios ha rivelato un sorprendente aggiornamento su Deadpool 3 con Ryan Ryenolds. Feige ha confermato che si svolgerà nel MCU, e che avrà anche un rating-R.

Parlando con Collider, Kevin Feige ha parlato di Deadpool 3, facendo notare che non entrerà in produzione quest’anno a causa del fitto programma di Ryan Reynolds, aggiungendo poi che eccitante portare “un tipo di personaggio molto diverso” nel MCU. Se il film entrerà in produzione nel 2022, sembra probabile che Deadpool 3 arriverà nelle sale ad un certo punto nel 2023.

E in un secondo momento, Kevin Feige ha parlato di Deadpool 3 e del suo rating-R, che comunque non gli impedirà di essere parte del MCU.

“Sarà vietato ai minori e stiamo lavorando a una sceneggiatura in questo momento, con Ryan che sta supervisionando. Le riprese non avverranno quest’anno. Ryan è un attore molto impegnato e di grande successo. Abbiamo una serie di cose che abbiamo già annunciato e che dobbiamo fare ora, ma è emozionante che sia iniziato. Ancora una volta, è un tipo di personaggio molto diverso per il MCU e Ryan è una forza della natura, il che è semplicemente fantastico vederlo dare vita a quel personaggio.”

