Kevin Feige chiarisce che il sequel di Doctor Strange ha “sequenze spaventose” ma non è un film horror

Kevin Feige, presidente e produttore dei Marvel Studios, chiarisce circa alcune idee su Doctor Strange nel Multiverso della follia, e di come sia un film horror PG-13 con il ritorno del regista Scott Derrickson.

Come sapete il regista ha descritto il sequel come “il primo film horror del Marvel Cinematic Universe”. Annunciato ufficialmente al San Diego Comic-Con durante l’estate come parte del gruppo di progetti della Fase 4, Multiverse of Madness si ispira ai fumetti Marvel che “si sono immersi nel gotico e nell’orrore”, ha detto Derrickson a luglio, e Feige nota che Multiverse of Madness presenterà “sequenze spaventose” simili a quelle presenti nei film diretti o prodotti da Steven Spielberg.

“A proposito, Multiverse of Madness è il miglior titolo che abbiamo mai progettato, il che è una cosa che è eccitante”, ha dichiarato Feige quando è apparso come relatore ospite alla New York Film Academy. “Non direi necessariamente che è un film horror, ma… sarà un grande film del MCU con sequenze spaventose.”

Ricordando la sua infanzia negli anni ’80, Feige cita Raiders of the Lost Ark e Temple of Doom diretti da Spielberg, nonché Gremlin e Poltergeist prodotti da Spielberg.

“Voglio dire, ci sono sequenze orribili in Raiders che io da bambino ho visto coprendomi gl’occhi. O in Temple of Doom, ovviamente, o in Gremlins, o in Poltergeist”, ha detto Feige. “Questi sono i film che hanno inventato la classificazione PG-13, tra l’altro. Erano PG e poi erano tipo ‘Abbiamo bisogno di un altro tipo di valutazione’. Ma è divertente. È divertente avere paura in quel modo, e non in un modo orribile, ma in un modo che è legittimamente spaventoso – perché Scott Derrickson è abbastanza bravo in questo – ma spaventoso al servizio di un’emozione esaltante.”

Derrickson, i cui lavori passati includono film horror The Exorcism of Emily Rose, Sinister and Deliver Us from Evil, ha dichiarato al Comic-Con di non voler “fare solo un altro sequel per fare un sequel”.

“Se lo farò,” disse dalla Hall H, “dovrà andare a fondo nel territorio di ciò che mi ha attirato dei fumetti di Doctor Strange, in primo luogo, ovvero il loro immergersi nel gotico, nell’orrore e nell’orripilante, faremo il primo film spaventoso del MCU.”

