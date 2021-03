Kevin Feige conferma che ‘She-Hulk’ e ‘Moon Knight’ inizieranno le riprese nelle prossime settimane

I Marvel Studios hanno (finalmente) fatto il proprio debutto sul piccolo schermo con WandaVision a gennaio, riscontrando un’accoglienza molto calorosa (e aggiungerei meritata). A breve arriverà anche The Falcon and the Winter Soldier, ma all’orizzonte si vedono già abbastanza distintamente Loki e Hawkeye, ma, anche se in lontanza, pure la serie dedicata a She-Hulk e Moon Knight.

Entrambe sono serie molto attese da tutti, soprattutto perché si tratta di personaggi piuttosto di nicchia mai presi fin troppo in considerazione, ma la Marvel sembra starci puntando comunque tanto, basti pensare alla scelta di un grandissimo attore quale Oscar Isaac per il personaggio di Moon Knight.

Ma la domanda che sorge è: quando vedremo queste serie?

Non possiamo rispondervi con particolare precisione, giusto She-Hulk al momento è fissata per il 2022, mentre per Moon Knight non sappiamo nemmeno l’anno, ma potrebbe essere lo stesso di She-Hulk.

Questo perché, durante una recente intervista, è stato lo stesso Kevin Feige a parlare di quando inizieranno le riprese delle due serie, rivelando che le produzioni partiranno nelle prossime settimane insieme a quelle di altri film firmati Marvel Studios:

Il 19 marzo, come saprete, arriverà The Falcon and the Winter Soldier. L’11 giugno ci sarà il debutto di Loki e, ovviamente, poco dopo avremo la nostra prima serie animata, che è What if…?. Stiamo finendo Mrs. Marvel e stiamo proseguendo con le riprese di Hawkeye. In poche settimane inizieremo con She-Hulk e, qualche settimana dopo, anche Moon Knight.

Curiosi di vedere questi celebri personaggi debuttare in live-action all’interno del Marvel Cinematic Universe?

Fonte: ScreenRant

