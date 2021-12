Kevin Feige della Marvel afferma che mettere un supereroe in un film non è un “cheat-code per il successo”

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, afferma che mettere un supereroe in un film non è un “cheat-code” per il successo.

Alcuni appassionati di cinema stanno ancora discutendo del successo al botteghino di Spider-Man: No Way Home, e dicosa dice sullo stato di cinema Beh, sarebbe facile guardare a quel tipo di enorme risultato e dire che è totalmente causa dell’eroe e della sua enorme base di fan. Ma Feige e gli spettatori pensano che No Way Home se la sia cavata così bene grazie alla storia e all’emozione che percorre 20 anni di cinema.

In una conversazione con The Hollywood Reporter il dirigente, la star della serie Tom Holland e altri membri della Sony hanno discusso dell’idea di un Oscar per il più grande film dell’anno. Molte persone hanno accettato il fatto che nessun film di supereroi rivendicherà il titolo di Miglior Film, ma tutti gli individui citati nel pezzo si chiedono perché sia ​​così.

Feige ha supervisionato personalmente tonnellate di questi progetti durante la sua carriera. Non tutti finiscono per essere grandi, non importa quali eroi metti là fuori.

“Fare un film commerciale che può dire qualcosa e significare qualcosa per molti tipi diversi di persone in tutto il mondo è estremamente difficile, e penso che spesso questo tipo di film vengano liquidati come facili da fare”, ha chiesto Feige. “Beh, hai un supereroe in esso, e secondo molti questo è una sorta di cheat-code per il successo, ma le cose non stanno così. Indossare un costume non è il segreto. Il segreto è avere artisti, narratori e artigiani che possono portare il pubblico in un viaggio. E quando i critici lo riconoscono e il pubblico lo riconosce, si capisce perché vale la pena parlare all’Academy dicendo che è ora che riconoscano tutto questo. E di questo, credo, continueremo a parlare nelle prossime settimane.”

Nello stesso articolo, il capo dei Marvel Studios parla di alcuni degli svantaggi che il genere deve affrontare nel circuito degli Awards.

“Penso che entrambi questi tipi di film meritino un riconoscimento”, ha detto Feige. “È una buona cosa quando le persone che sono in un cinema si alzano in piedi e applaudono. È una buona cosa quando le persone si asciugano le lacrime perché stanno ripensando agli ultimi 20 anni di cinema e cosa hanno significato per loro. Questa, per me, è una cosa molto buona, il genere di cose per cui l’Academy è stata fondata.”

