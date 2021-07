Kevin Feige difende ancora la svolta narrativa legata al Mandarino in Iron Man 3

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha difeso la svolta narrativa legata al Mandarino in Iron Man 3 in un’intervista con Rotten Tomatoes (via CB).

Per coloro che non lo sapessero, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli non è il primo film in cui questo nome viene citato. Nel film del 2013, una versione falsa del cattivo è comparso nel MCU nel ruolo di dell’Aldrich Killian di Guy Pearce, conseguentemente all’aver assunto un attore di nome Trevor Slattery per far finta di essere il noto terrorista pubblicamente.

La Marvel continua a ricevere critiche per questa decisione, ma Feige la sostiene – come anche noi. Infilare l’ago tra lo schieramento di uno stereotipo del “pericolo giallo” e l’ignorare completamente il ruolo del personaggio è stato complicato. Il continuo dibattito è la prova di quanto possa essere difficile portare in scena questo personaggio, ma il film è discusso anche per una serie di altri motivi. Agli occhi di Feige, la decisione del regista Shane Black di sovvertire le aspettative è stata grandiosa.

“Ne abbiamo parlato quando abbiamo portato questo personaggio sullo schermo, [volevamo] farlo solo quando sentivamo di potergli rendere giustizia suprema e mostrare davvero la complessità di questo personaggio, cosa che francamente non potevamo fare in un film di Iron Man, perché in un film di Iron Man si parla di Iron Man”, ha detto. “Così [il regista di Iron Man 3] Shane Black, nel suo film e nella sua sceneggiatura, ha inventato questa svolta divertente che amiamo ancora oggi. Solo perché quella versione non era reale non significa che non ci fosse un leader dell’organizzazione I Dieci Anelli, ed è quello che incontriamo per la prima volta in Shang-Chi. Questo è ciò che è divertente del MCU in questa fase. Possiamo fare qualcosa in Shang-Chi, introducendo un eroe nuovo di zecca nel MCU e nel mondo in generale. Ma quel sottotitol, The Legend of the Ten Rings, in realtà lo collega all’inizio del MCU, essendo I Dieci Anelli l’organizzazione che ha rapito Tony Stark proprio all’inizio di Iron Man. E quell’organizzazione è stata ispirata da un personaggio chiamato il Mandarino nei fumetti.”

Il co-sceneggiatore Drew Pearce ha anche affermato che la decisione ha entusiasmato tutti in una conversazione con Inverse.

“Non avrei potuto essere più eccitato”, rifletté Pearce. “Sono sempre stato molto chiaro con [il presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige], che Killian dovesse sfruttare l’antico ruolo. In Hail the King lo hanno confermato, ed è stata anche una scusa per restare con Trevor un po’ più a lungo. Il mio approccio al Mandarino è stato ispirato dal motivo per cui non potevo usare l’originale. È uno stereotipo del pericolo giallo con un bordo di propaganda particolarmente sgradevole. Ma questo ha ispirato l’idea di che tipo di propaganda viene usata ora. Il concetto di demonizzazione dell’altro.”

