Kevin Feige dona aggiornamenti circa le serie Marvel di Disney + e quanti episodi avranno

Nel giro di pochi giorni, il Marvel Cinematic Universe entrerà in un territorio inesplorato, quando WandaVision farà ufficialmente il suo debutto su Disney +.

La serie sarà l’apertura inaugurale dei Marvel Studios in televisione e darà il via a un numero crescente di programmi TV aggiuntivi e serie limitate. I fan sono ansiosi di vedere esattamente come quelle serie Disney + rivoluzioneranno il MCU e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente fatto luce sulla cosa.

In un’intervista con Collider, Feige ha parlato dell’approccio generale alle varie serie Disney +, che vengono sviluppate con 6 episodi di un ora o nove/dieci episodi di mezz’ora.

“Beh, stiamo guardando alla cosa un po’ diversamente. Stiamo pensando di svilupparli con formato sei episodi di un’ora, o nove/dieci episodi da mezz’ora”, ha rivelato Feige. “Quindi, ad esempio, WandaVision è iniziato in quel modo, come The Falcon and the Winter Soldier, ma poiché è in streaming le regole si sono confuse. Alcuni possono durare 23 minuti. Alcuni possono essere molto più lunghi di così. Ma She-Hulk, ad esempio, viene sviluppato con una serie di 10 episodi da 30 minuti. Alcuni saranno più lunghi e alcuni saranno più brevi. Loki, The Falcon and the Winter Soldier sono stati sviluppati come spettacoli composti di sei episodi da 40-50 minuti.”

Mentre le cose possono ovviamente cambiare da ora a quando una serie debutta effettivamente, i commenti di Feige forniscono una quantità interessante di informazioni. WandaVision è già stato confermato avere nove episodi di mezz’ora, ma la notizia che She-Hulk avrà dieci episodi di mezz’ora e The Falcon e The Winter Soldier e Loki avranno sei, è decisamente avvincente. Nella stessa intervista, Feige ha anche confermato che la serie su Moon Knight sarà composta da sei episodi di un ora.

In definitiva, gli spettacoli Disney + della Marvel forniranno un’estensione del MCU che i fan non si aspettavano, con Feige che in precedenza sosteneva che forniranno esperienze che si percepiranno selvaggiamente diverse dai film.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...