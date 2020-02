Kevin Feige e il momento in cui ha quasi mollato l’universo cinematografico Marvel

Durante una recente intervista, la star di Avengers: Endgame, Mark Ruffalo, ha rivelato che il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha quasi lasciato l’azienda a causa della mancanza di diversità nell’universo cinematografico Marvel.

L’attore, mentre non è stato in grado di far luce sul suo futuro come Hulk dell’universo cinematografico Marvel, ha fatto cadere questa sorprendente rivelazione sul presidente dei Marvel Studios. Secondo l’attore, il tutto è nato per via del rifiuto del CEO della Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter, di consentire una maggiore diversità è inclusività nei volti del MCU, e questa cosa ha quasi portato Feige a lasciare lo studio.

“Questo è stato il punto di svolta per la Marvel”, ha detto Ruffalo del fatidico incontro di Feige con la Disney, che gli ha dato il pieno controllo creativo sui Marvel Studios. “Perché Kevin voleva supereroi neri, donne, supereroi LGBT. Ha cambiato l’intero universo Marvel. Ora abbiamo supereroi gay, abbiamo supereroi neri, abbiamo supereroi donne – Scarlett Johansson ha il suo film in uscita, abbiamo Captain Marvel, stanno facendo She-Hulk. Nessun altro studio è così inclusivo a quel livello.”

Non è un segreto che Feige si sia spesso scontrato con Perlmutter, sia che si trattasse di budget, personaggi che voleva spingere verso la produzione (gli Inumani, ad esempio), o di questa chiara mancanza di interesse per la diversità. Ricordate, l’amministratore delegato della Marvel è colui che ha affermato che i bambini non vorrebbero acquistare action-figure somiglianti la Vedova Nera di Scarlett Johansson e che War Machine potrebbe anche esser eliminato, tanto nessuno se ne accorgerebbe.

Inutile dirlo, siamo sollevati dal fatto che Feige non si sia allontanato dai Marvel Studios in quanto è difficile immaginare che l’Universo Cinematografico Marvel senza di lui.

