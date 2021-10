Kevin Feige e la lezione che ha imparato grazie al casting di Hugh Jackman per Wolverine

Il casting di Hugh Jackman come Wolverine ha insegnato al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, una lezione preziosa all’inizio della sua carriera.

Ora conosciuti come due dei più grandi nomi nel mondo dei film coi supereroi, le carriere di Hugh Jackman e Kevin Feige con la Marvel hanno avuto e continuano ad avere un discreto successo. Jackman ha iniziato a interpretare Wolverine negli X-Men dal 2000 in poi, e ha appeso gli artigli di adamantio dopo Logan del 2017, mentre Feige rimane il cervello dietro il Marvel Cinematic Universe e il suo continuo successo.

Sebbene i fan della Marvel siano piuttosto affezionati a entrambi, non era esattamente così quando Hugh Jackman è stato annunciato per la prima volta come Wolverine in X-Men. Il suo casting è arrivato dopo che Dougray Scott ha dovuto lasciare il ruolo, ed è diventato rapidamente il ruolo più importante della carriera di Jackman. Tuttavia, non tutti erano d’accordo con Jackman che interpretava Wolverine, poiché l’australiano non assomigliava per niente al protagonista dei fumetti.

Alla fine ha dimostrato che i dubbiosi si sbagliavano ed è diventato sinonimo del ruolo di Wolverine nonostante il suo aspetto. Jackman non sapeva che questo ha aiutato Kevin Feige a riconoscere qualcosa di importante quando si tratta di casting per film coi supereroi.

Feige ha ricordato l’indignazione nei confronti di un Wolverine alto in The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, ed ha rivelato l’importante lezione che ne ha tratto.

La chiave del casting di Jackman come Wolverine, e di qualsiasi altro casting, nella mente di Feige è che chiunque ottenga il ruolo debba incarnare prima di tutto lo spirito del personaggio. Abbinare l’aspetto fisico dei fumetti non è così importante per Feige, poiché Jackman ha compreso a pieno lo spirito di Wolverine.

“A chi importa che sia così alto? Incarna lo spirito di Wolverine, e questa è stata una grande lezione che ho appreso in quegli anni. Non deve corrispondere esattamente a come li vediamo nei fumetti, deve corrispondere allo spirito che traspare dalle pagine.”

Con questo in mente, è facile vedere come Feige abbia applicato i suoi pensieri sui casting alla creazione del MCU. I primi anni dei Marvel Studios hanno visto i casting rimanere abbastanza fedeli all’aspetto dei personaggi nei fumetti. Il Captain America di Chris Evans, l’Iron Man di Robert Downey Jr. e Thor di Chris Hemsworth sembravano essere stati estratti direttamente dal materiale originale. Tuttavia, il MCU ha più recentemente cambiato questo modus operandi cambiando l’aspetto, le etnie e i generi di personaggi importanti come L’Antico, Kang il Conquistatore, Mar-Vell, Mary Jane/Michelle e personaggi di Eternals come Ajak e Makkari.

La mentalità di Feige riguardo al casting di Jackman come Wolverine potrebbe anche avere ripercussioni sul Wolverine del MCU. Ci sono molti fan che vogliono vedere un attore che rispecchi l’aspetto di Wolverine dei fumetti, quindi basso e robusto, ma se Feige si preoccupa principalmente di trovare attori che incarnino lo spirito del personaggio, ciò potrebbe significare che anche l’attore che interpreterà Wolverine nel MCU sarà molto diverso sia da Jackman che dai fumetti.

