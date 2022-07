Kevin Feige elogia Jonathan Majors come Kang il Conquistatore

Lo scorso fine settimana al Comic-Con di San Diego è stato rivelato che la seconda saga del MCU consisterà nelle fasi 4-7 e si chiamerà The Multiverse Saga.

Questa culminerà con due film di Avengers, proprio come ha fatto prima la Infinity Saga, e questi film saranno intitolati Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. I nostri eroi hanno combattuto molti personaggi malvagi in molti film, ma nessuno è stato così distruttivo e difficile da battere come Thanos nella Infinity Saga.

Il prossimo grande ostacolo si presenta sotto forma di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Lo abbiamo visto per la prima volta alla fine della serie di Loki, e apparirà successivamente in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

L’attore è soave e accattivante nel ruolo, e il presidente del MCU Kevin Feige ha parlato del suo magnetismo in una recente intervista con ComicBook, dicendo:

“E’ tutto grazie al cast ma soprattutto a Jonathan Majors, che penso abbia preso il controllo del palco della Hall H, sai, nei tre minuti in cui è stato lassù. È fantastico, e gli ho detto che non ci sono altre spalle a cui avrei consegnato il peso della saga del multiverso. È davvero impressionante ciò che Jonathan Majors è in grado di fare in tutte le sue diverse incarnazioni, varianti, se volete. Vedremo molto di Kang in futuro. È davvero fantastico.”

Ha continuato parlando di Kang contro Thanos:

“Quello che amo è che è completamente diverso da Thanos. Non è solo un tizio viola con un elmo? No, quella è solo una parte di Kang. Kang è un tipo molto diverso di cattivo e il fatto che si presenti in molte versioni, molti personaggi diversi, è ciò che lo rende più eccitante e lo differenzia di più.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...