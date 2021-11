Kevin Feige ha anticipato l’arrivo di un progetto “top secret” con Scarlett Johansson per la Marvel?

Kevin Feige ha anticipato l’arrivo di un progetto “top secret” con Scarlett Johansson per il MCU.

Introdotta nel lontano 2010 in Iron Man 2 di Jon Favreau, la Johansson ha interpretato Natasha Romanoff/Black Widow per l’intera durata della Infinity Saga della Marvel. Ma mentre l’arco narrativo del personaggio si è concluso dopo la sua morte in Avengers: Endgame, la storia di Natasha Romanoff è stata estesa attraverso il film prequel di quest’anno Black Widow, diretto da Cate Shortland.

Il modo in cui la Johansson ha concluso il suo arco narrativo nel MCU nei panni di Black Widow è stato piuttosto controverso. Mentre Avengers: Endgame è stato ampiamente elogiato, la decisione di uccidere Black Widow a Vormir in cambio della Gemma dell’Anima ha attirato alcune intense critiche da parte dei fan. In aggiunta a ciò, il film standalone di Black Widow avrebbe dovuto dare il via alla Fase 4, ma a causa della pandemia di coronavirus, è stato ritardato più volte.

L’uscita ibrida del film sia nei cinema che su Disney+ ha anche portato la Johansson a intentare una causa contro Disney per una perdita di guadagno potenziale. Molti nell’industria cinematografica, per non parlare degli innumerevoli fan, hanno pesato la questione, con molti che hanno mostrato supporto per Johansson. Fortunatamente, entrambe le parti hanno trovato una via di mezzo e la Johansson ha detto che era ancora aperta a continuare a lavorare con Disney e Marvel Studios; qualcosa che apparentemente è già giunto a compimento.

Il 18 novembre, Scarlett Johansson è diventata la 35° destinataria dell’American Cinematheque Award. Il capo della Marvel Kevin Feige è stata una delle persone che ha reso omaggio alla Johansson dopo il suo riconoscimento, insieme ai suoi precedenti co-protagonisti come Sam Rockwell, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. e Jeremy Renner.

Come riportato da Deadline , durante i suoi commenti sull’attrice, Feige ha scherzato sul fatto che la coppia stia di nuovo collaborando per un “progetto top secret dei Marvel Studios” che non ha nulla a che fare con Black Widow o il personaggio di Natasha Romanoff, e poi ha aggiunto:

“Scarlett ha prestato il suo talento e il suo potere da star al Marvel Cinematic Universe per oltre un decennio. Per il fatto che abbia scelto di svolgere un ruolo chiave per così tanti anni, le sono estremamente grato. Lavorare con [lei] è stata davvero una delle collaborazioni più memorabili e gratificanti della mia carriera.”

