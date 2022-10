Kevin Feige ha avuto solo una lamentela riguardo al colpo di scena finale di She-Hulk: Attorney at Law

ATTENZIONE SPOILER DAL FINALE DI SHE-HULK

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha avuto solo una lamentela riguardo al colpo di scena finale di She-Hulk: Attorney at Law.

L’ultima serie televisiva della fase 4 del Marvel Cinematic Universe vede protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters, un’avvocato incaricata di difendere i superumani in tribunale, tra cui il vecchio nemico di Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) Emil Blonsky/Abomination (Tim Roth) e lo Stregone Supremo Wong (Benedetto Wong).

Tuttavia, lo spettacolo ha salvato per ultima una delle più grandi apparizioni a sorpresa di She-Hulk: Attorney at Law.

L’episodio 9 vede Walters rinchiusa in prigione dopo l’agguato di Intelligencia e la sua successiva esplosione di rabbia da Hulk. Per essere rilasciata, rinuncia ai suoi poteri attraverso l’uso di un inibitore e cerca l’assistenza di Blonsky. Tuttavia, Walters scopre che Blonsky è stato assunto per parlare a un evento di Intelligencia, innescando una lotta che vede Todd Phelps (Jon Bass) iniettarsi il sangue di Walters per diventare un Hulk; Abominio affrontare Banner che era arrivato giusto in tempo per la rissa; e Titania completamente a caso.

Nella tipica mossa alla Walters di rompere la quarta parete, la protagonista interrompe lo spettacolo, recandosi ai Marvel Studios per vedere l’unica persona che controlla tutte le storie del MCU: Kevin Feige. Tuttavia, viene rivelato che Kevin è in realtà, KEVIN (Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus), una intelligenza artificiale che utilizza un algoritmo per creare contenuti Marvel.

In una recente intervista con Marvel.com, la showrunner Jessica Gao di She-Hulk: Attorney at Law ha rivelato come Feige avesse avuto solo una lamentela riguardo al colpo di scena del finale di serie. Anche se non ha avuto remore nel venire trasformato in un’IA, ha avuto un problema con il robot che indossava il “cappello da baseball nero” tipico del presidente dei Marvel Studios. Gao spiega che Feige si è opposto a quell’aggiunta al personaggio, dicendo che non aveva alcun senso.

“Ho scritto nella sceneggiatura che quando vede questa grande macchina, l’intelligenza artificiale, indossa un cappellino da baseball nero, un classico cappello da baseball nero in stile Kevin Feige. Quando il [team di sviluppo visivo] ci ha mostrato diversi possibili schizzi di KEVIN, indossavano tutti dei cappellini. Non importava che tipo di robot o macchina fosse, indossava un cappellino da baseball nero sopra. Kevin Feige, quello vero, ha detto: ‘Beh, non ha senso, perché un robot dovrebbe indossare un cappello?’. Ed io ho risposto: ‘Questa è la parte che non ha senso per te, Kevin, quella è la linea logica che non attraversi, ti abbiamo rappresentato come una intelligenza artificiale che controlla tutti gli universi cinematografici Marvel, ma la cosa che non riesci a superare è che potrebbe avere un cappello?’. E lui ha detto: ‘Sì’.”

Sebbene Feige abbia rifiutato l’idea che il robot indossasse un vero cappello da baseball, lui e Gao hanno fatto un compromesso incorporando l’accessorio nel design della macchina.

Indipendentemente da ciò, l’effetto è chiaro, così come il commento pungente, con lo spettacolo che critica i finali stereotipati di spettacoli e film MCU. L’ultima rottura della quarta parete della serie sfida la struttura narrativa dei progetti Marvel, e offre un finale unico, diverso da qualsiasi cosa il pubblico abbia mai visto prima nell’universo condiviso dei supereroi.

Al momento, non c’è stato alcun annuncio su una potenziale stagione 2 di She-Hulk: Attorney at Law e la lista dei progetti in arrivo dei Marvel Studios non include un altro lotto di episodi. Tuttavia, il finale della serie ha fatto molteplici accenni alla possibilità che la stagione 2 possa divenire una realtà. Quando Walters entra nella stanza degli sceneggiatori per discutere dei fallimenti del finale dello show, lo staff sta definendo la storia della seconda stagione, che presentano come una “sequenza onirica estesa”. Più tardi, Walters parla con KEVIN dei suoi pensieri sulla seconda stagione, ma il robot cambia rapidamente argomento prima di confermare qualsiasi cosa. Sfortunatamente, il pubblico dovrà aspettare futuri annunci dalla Marvel per vedere se She-Hulk: Attorney at Law tornerà con una seconda stagione.

