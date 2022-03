Kevin Feige ha detto che il nuovo film su Doctor Strange: “renderà molto felici i fan de La Casa 2”

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness renderà molto felici i fan de La Casa 2.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà il secondo film indipendente di Doctor Strange nel MCU. Arriva sulla scia degli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Doctor Strange ha aperto una porta per il Multiverso. Multiverse of Madness seguirà Strange mentre affronta le ripercussioni delle sue azioni, incluso il trovarsi faccia a faccia con una versione alternativa di se stesso che rappresenta una minaccia per l’umanità. Il film è diretto dal leggendario regista Sam Raimi e uscirà il 6 maggio.

Molti spettatori conoscono Raimi come l’uomo dietro la trilogia di grande successo di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire negli anni 2000. Tuttavia, Spider-Man non è l’unica trilogia di successo che porta il marchio Raimi. La trilogia originale de La Casa, o Evil Dead in lingua originale, è stata la serie che ha dato a Raimi la sua fama. Alcuni ritengono che il primo film della serie abbia ridefinito il genere horror. I secondi due film della serie sono quelli in cui Raimi ha davvero affinato la sua abilità nel combinare horror e commedia, in particolare ne La Casa 2, che funge quasi più da una parodia del primo film che da sequel. Nel corso degli anni, la trilogia de La Casa di Raimi ha guadagnato un discreto seguito di culto.

In una recente intervista con Empire, Feige ha rivelato che Raimi è in qualche modo tornato alle sue radici de La Casa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Feige ha dichiarato che a Raimi è stato concesso un po’ di libertà in quel campo, e ha descritto il film come “uno di Sam Raimi“, aggiungendo che “renderà molto felici i fan de La Casa 2“. Non è chiaro esattamente cosa significherà per il film, tuttavia, le persone stanno sicuramente speculando.

“Davamo note del tipo: ‘Questa azione è fantastica – stai gareggiando con Avengers e Spider-Man – ma non dimenticare la parte Sam Raimi’.”

Ambientato dopo gli eventi strabilianti di WandaVision e gli eventi contorti di Loki e Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel unisce lo stregone supremo Stephen Strange, ora all’apice del suo potere, con il caos della magia di Scarlet Witch, assieme al al maestro delle arti mistiche Wong, e all’America Chavez di Xochitl Gomez, che salta tra le dimensioni.

Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) uscirà nelle sale il 25 marzo 2022, con Sam Raimi alla regia, su una sceneggiatura di Jade Halley Bartlett e Michael Waldron, basata sui fumetti di Steve Ditko e Stan Lee, e con Kevin Feige come produttore.

La fotografia sarà a cura di John Mathieson.

Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness includerà personaggi nuovi e di ritorno come il Mordo di Chiwetel Ejiofor e il nuovo arrivato Xochitl Gomez nei panni di America Chavez. Con la produzione che sta per finire prima piuttosto che dopo, una delle star principali ha parlato della particolare atmosfera del film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà nei cinema il 6 maggio 2022.

