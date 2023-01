Kevin Feige ha parlato del vero “segreto” del MCU in una recente intervista.

Durante un’apparizione su The Movie Business Podcast con Jason E. Squire, il presidente dei Marvel Studios ha parlato di qual è la cosa fondamentale che rende questo franchise di successo. Mentre potrebbe essere per il livello di segretezza alla Fort Knox rispetto ai punti della trama e agli spoiler, che crea inevitabilmente hype, il vero “segreto” forse è più terra-terra di quanto si pensi.

Feige sostiene che “non ci sono segreti” e, se ce n’è uno, è solo lavorare duramente per perfezionare questi film e renderli qualcosa che le persone tengono a cuore. Questa strategia sembra aver funzionato finora, infatti togliendo grandi successi come Avatar: La Via dell’Acqua o Top Gun: Maverick, è difficile per molti film ottenere tale notorietà.

“La verità onesta non è così eccitante, ma se vuoi lo scoop per questo podcast te lo darò. Non ci sono segreti”, ha rivelato Feige. “Ci sono segreti in termini di trame, spoiler e cose del genere, ma la formula che le persone credono ci sia in realtà non esiste. Il segreto condiviso tra organizzazioni di brand successo, narratori e registi è solo un’enorme quantità di duro lavoro. E l’unica cosa che può alimentare quel duro lavoro è la passione. E per fortuna è quello che abbiamo in abbondanza in seno ai Marvel Studios. Dico sempre che se non fossimo qui a fare i film saremmo i primi ad acquistare i biglietti in anticipo.”