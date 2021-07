Kevin Feige parla della bisessualità di Loki e anticipa la rappresentazione che vuol sia mostrata nel MCU

I Marvel Studios sono nel bel mezzo di un significativo avvio per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, grazie al debutto nelle sale di Black Widow e agli episodi delle varie serie Disney +.

In tutto questo, lo studio sta facendo uno sforzo più concertato per portare un certo livello di rappresentazione nei film e negli spettacoli televisivi Marvel, qualcosa che i fan desideravano da tempo.

L’esempio più recente è arrivato nell’episodio 3 di Loki, in cui il Dio dell’inganno ha rivelato in una conversazione con Sylvie di essere bisessuale – anche se credo che questo termine sia ampiamente riduttivo. Avere questo nel MCU è stato un grande momento per la comunità LGBTQIA+, e sembra essere solo l’inizio di questa tendenza.

Ciò è stato riconfermato dal massimo dirigente dello studio, che ha recentemente condiviso quanto fosse importante per il franchise probabilmente più grande della cultura pop.

Il presidente della Marvel, Kevin Feige, ha parlato dell’outing di Loki nell’episodio 3, spiegando come “la rappresentazione è importante su tutta la linea” con la Marvel Comics che ha “tracciato il percorso” per ciò che il MCU spera di fare. Aggiungendo come ci siano “molti personaggi [LGBTQIA+]” nelle pagine dei fumetti, ha chiarito che lui e il suo team “vogliono mostrarlo anche sullo schermo”.

Il compianto Stan Lee aveva parlato di come “La Marvel rappresenti il ​​mondo fuori dalla tua finestra”, il che significa che “ci sono tanti diversi tipi di persone” con background e personalità diversi. Feige ha descritto come sia “della massima importanza” il fatto che le persone si sentano rappresentate nei loro progetti, e sappiano che “rappresenta il vero mondo fuori dalla loro finestra” in ogni modo possibile.

“La rappresentazione è importante su tutta la linea e i fumetti hanno tracciato il percorso in tanti modi, cosa che ispira ciò che facciamo nel MCU. Nei fumetti, ci sono molti personaggi [LGBTQIA+] e vogliamo mostrarlo anche sullo schermo, vogliamo dare vita a quei personaggi sullo schermo. Come diceva Stan Lee, la Marvel rappresenta il mondo fuori dalla tua finestra, ci sono tanti tipi di persone, provenienti da tanti tipi di luoghi, con diverse preferenze, e noi vogliamo che ciò si rifletta nel MCU e nel nostro mondo immaginario, così com’è nel nostro mondo reale. Quindi è della massima importanza per noi che quando le persone vedono uno dei nostri film, o accedono a Disney+ e guardano una delle nostre serie, si sentano rappresentate e vedano il mondo reale fuori dalle loro finestre.”

Fonte

