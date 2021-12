Kevin Feige parla di Daredevil e di Charlie Cox come “l’attore che lo interpreterebbe” in progetti futuri

L’Uomo senza Paura di Netflix dovrebbe ufficialmente unirsi al Marvel Cinematic Universe, stando alle ultime informazioni.

In un’intervista con Sean O’Connell di CinemaBlend, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che quando Daredevil verrà riportato all’ovile, sarà Charlie Cox a interpretarlo.

“Se dovessi pensare a Daredevil in qualcosa di imminente, Charlie Cox, sì, sarebbe l’attore che lo interpreterebbe”, ha detto Feige. “Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo, resta da vedere.”

Cox ha interpretato Matt Murdock/Daredevil nell’acclamata serie Marvel’s Daredevil, una produzione Marvel Television trasmessa su Netflix per tre stagioni dal 2015 al 2018, apparentemente come parte del MCU, che si è svolta a New York all’indomani del film del 2012, The Avengers, Cox è stato raggiunto in Daredevil da Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page ed Elden Henson come Franklin “Foggy” Nelson, per non parlare di Vincent D’Onofrio come Wilson Fisk/Kingpin, tra molti altri. Cox, Woll e Henson hanno anche recitato nella miniserie Marvel’s The Defenders, un crossover tra Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Netflix ha cancellato la sua intera offerta di spettacoli Marvel diversi anni fa, con Daredevil in particolare che è stato eliminato nel novembre del 2018 – un mese dopo che lo spettacolo è uscito con la sua terza stagione. Secondo quanto riferito, il contratto di Netflix con la Marvel includeva una clausola che prevedeva che i diritti di tutti i personaggi presenti in tali spettacoli rimanessero con Netflix prima di tornare alla Marvel dopo due anni. In altre parole, Marvel e Disney hanno riconquistato i diritti su Daredevil un anno fa.

Da quando Netflix ha cancellato Daredevil, molti fan hanno espresso il desiderio di rivivere lo show in qualche modo, e molte speculazioni parlano di una sua apparizione proprio in Spider-Man: No Way Home, ovviamente non confermata e nemmeno preventivata. Altri ancora affermano che avrà un ruolo nelle prossime serie originali Disney+ dei Marvel Studios come Echo e She-Hulk, ma ancora è tutto nebuloso.

