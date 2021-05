Kevin Feige riflette sulla polemica inerente a L’Antico ed il whitewashing

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è la prossima grande spinta cinematografica per la diversità dei Marvel Studios nel suo franchise di successo, che riunisce un cast stellare e una troupe composta da persone prevalentemente asiatiche.

Nonostante ciò, il film del MCU e Eternals potrebbero non essere distribuiti in Cina, il che potrebbe essere stato causato dai commenti della regista di Eternals, Chloé Zhao. In risposta, il protagonista di Shang-Chi, Simu Liu, ha avuto qualche parola da dire riguardo ai commenti negativi rivolti al film.

Il film è un enorme passo avanti per la rappresentazione asiatica nel MCU, soprattutto considerando la storia meno gustosa del franchise riguardo alla questione. Ben Kingsley è stato scelto per il ruolo del mandarino in Iron Man 3 e Tilda Swinton è stata scelta come L’Antico in Doctor Strange, entrambi hanno ricevuto la loro parte di critiche per il whitewashing dei personaggi che erano originariamente di origine asiatica nei fumetti.

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha ora affrontato queste critiche oltre a come Shang-Chi riesce a evitare tutto questo.

In un’intervista con Men’s Health, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha discusso dei precedenti casi. Riflettendo sul casting di Tilda Swinton come L’Antico in Doctor Strange, Feige ha rivelato che lo studio inizialmente credeva di essere “così intelligente e all’avanguardia” evitando gli stereotipi asiatici. Tuttavia, Kevin Feige si rese presto conto che questa non era l’unica opzione.

“Pensavamo di essere così intelligenti e all’avanguardia… Non volevamo creare il cliché dell’uomo asiatico vecchio, saggio e avvizzito. Ma è stato un campanello d’allarme per dire: ‘Bene, aspetta un minuto, c’è un altro modo per farlo? C’è un altro modo per non cadere nel cliché e scegliere un attore asiatico?’. E la risposta a questo, ovviamente, era sì.”

Il capo dei Marvel Studios ha osservato che la società ha una lunga lista di “grandi personaggi che potrebbero essere protagoisti di grandi film indipendentemente da quanto sono famosi”. Shang-Chi era uno di quei personaggi, che Feige pensava avesse “una storia davvero, davvero fantastica” nonostante gli stereotipi presenti nei fumetti originali.

La versione di Shang-Chi del Marvel Cinematic Universe eluderà questi cliché dando al personaggio una nuova origine, resa possibile dal fatto che il personaggio è relativamente oscuro. Kevin Feige ha detto che questo nuovo racconto esplorerà come esiste Shang-Chi tra due mondi “nel mondo nordamericano e in Cina”.

“Si tratta di avere un piede in entrambi i mondi… nel mondo nordamericano e in Cina. E Simu si adatta abbastanza bene.”

