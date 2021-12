Kevin Feige rivela che X-Men e Fantastici Quattro non hanno cambiato i piani per il Multiverso

Gli eventi conclusivi della serie Loki hanno aperto ufficialmente al Marvel Cinematic Multiverse, una terra di infinite possibilità quando si tratta di narrazione.

Ora che la Disney possiede i diritti su personaggi come gli X-Men e i Fantastici 4, il MCU potrebbe fare ogni sorta di adattamento usando il concetto del multiverso. Mentre l’acquisizione della 20th Century Fox ha aperto alcune opportunità, Kevin Feige rimane irremovibile sul fatto che la fusione non abbia cambiato i piani di narrazione multiversale dei Marvel Studios.

“Sapete, penso che l’abbiamo menzionato per la prima volta quando l’Antico lo dice a Strange, accompagnandolo in quel viaggio sconvolgente. È sempre stato uno degli strumenti di narrazione più potenti nei fumetti”, ha detto Feige a Collider durante il tour stampa di Spider-Man: No Way Home. “Il problema è che devi maneggiare con attenzione il concetto perché può diventare travolgente, ma ora possiamo iniziare davvero a giocare. Lo menzioniamo, ovviamente, come parte dello stratagemma di Mysterio in Far From Home, ma è una cosa reale, e con l’acquisizione della Fox non sono cambiati i piani per cui abbiamo introdotto l’idea del multiverso.”