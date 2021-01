Kevin Smith afferma che la Snyder Cut non è un “vicolo cieco narrativo” per lui

La Justice League di Snyder a quanto pare starebbe comunque per settare le basi per un futuro, nonostante alcune voci degli ultimi giorni lo descrivessero come un “vicolo cieco narrativo”:

L’attesissima director’s cut uscirà su HBO Max a marzo, anni dopo l’inizio della campagna “Release the Snyder Cut”. Molti dei piani a lungo termine di Snyder per il DCEU, incluso un secondo film della Justice League, sono stati sospesi dopo l’uscita del primo film. Con la Snyder Cut finalmente in arrivo, parte di quel materiale disfatto è tornato nei desideri dei fan.

I primi giorni del vecchio DCEU hanno tracciato un piano multi-film che ricordava il Marvel Cinematic Universe. Sfortunatamente, le tiepide recensioni di Man of Steel e l’ampia negatività rivolta a Batman V Superman e Justice League hanno portato la Warner a prendere un’altra strada. Da allora la DC cinematografica ha trovato successo in film diversi, come Aquaman, Shazam e Joker, dimostrando che per loro la volontà del regista viene prima dell’idea di franchise.

Mentre personaggi di Justice League come Aquaman, The Flash e Wonder Woman sono andati avanti con altri progetti solisti, la visione di un universo di film saldamente connesso è cambiata in qualcos’altro da allora, e ancora si deve comprendere bene cosa ci riserverà il futuro.

Tuttavia, la Snyder Cut potrebbe essere l’inizio per tornare a quel piano originale. Kevin Smith, parlando sul suo podcast Fatman Beyond, ha affermato che la nuova versione di Justice League lascia una porta aperta a possibili sequel e follow-up a venire.

“Mi è capitato di venire a sapere che il finale della Snyder Cut non è un vicolo cieco”, ha detto Smith. “Porta a strani lidi, ma non è un vicolo cieco. Si può continuare a raccontare storie basate su ciò che vedremo, stando a quello che ho sentito da un amico.”

Data la propensione di Zack Snyder per il “più grande”, non sorprende che il suo taglio di Justice League lasci molte cose in sospeso. L’idea di più storie generate in seguito entusiasma i fan, ma è veramente possibile? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte

