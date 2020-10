Kevin Smith al lavoro su un misterioso progetto in arrivo nel 2021

Kevin Smith stuzzica il web con un “teaser” del suo prossimo lavoro in arrivo l’anno prossimo.

Famoso regista e sceneggiatore di film a basso budget, e negli ultimi anni come grande sostenitore e collaboratore all’interno di prodotti televisivi e cinematografici di stampo supereroistico, Kevin Smith è recentemente tornato alla ribalta con Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood segnando il ritorno dei celebri personaggi da lui creati che danno il titolo al film.

Nelle ultime ore Smith ha pubblicato un video che lo vede entrare in un posto in disuso affermando ‘Questo è il luogo’, stuzzicando l’interesse e la curiosità di tutti i suoi seguaci e fan, annunciando che:

Curiosità stimolata soprattutto dal fatto che, recentemente, Smith aveva dichiarato di esser intenzionato nel produrre il sequel di Generazione X, che dovrebbe vedere anche il ritorno di Ben Affleck nei panni di Shannon Hamilton.

Qui di seguito trovate il video in questione.

The year 2020

hasn’t been funny.

So in 2021,

we’re gonna make fun! pic.twitter.com/QjSKoUUCLt

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) October 2, 2020