Kevin Smith realizzerà una serie animata su Il Calabrone Verde

Il regista Clerks ha collaborato con il produttore WildBrain per sviluppare una nuova serie basata sul classico franchise di supereroi, Il Calabrone Verde.

Smith è stato a lungo un fan del personaggio; nel 2004, è stato ingaggiato per scrivere una sceneggiatura cinematografica basata sul personaggio per la Miramax. Quel progetto non si è mai materializzato sullo schermo – è stato successivamente scritto e interpretato da Seth Rogen, diretto da Michael Gondry e pubblicato nel 2011.

Tuttavia, il regista di Mallrats ha trasformato la sua sceneggiatura in una serie a fumetti. Ha scritto il primo arco narrativo di quattro numeri della serie, che è stato pubblicato da Dynamite Entertainment nel 2010.

Smith e WildBrain stanno sviluppando la nuova serie animata per rivolgersi a un pubblico family friendly. La serie sarà ambientata in tempi contemporanei, seguendo le avventure di un reimmaginato Green Hornet assieme al suo fidato Kato – rispettivamente figlio cresciuto dell’originale Green Hornet e figlia dell’originale Kato – mentre collaborano per combattere il crimine in Century City. Conterrà anche l’auto ultra high-tech di Green Hornet, la Black Beauty.

