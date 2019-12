Kevin Spacey torna come Frank Underwood per augurarci un buon Natale

Nonostante tutto, Kevin Spacey torna nei panni di Frank Underwood per augurarci buon Natale solo come lui riesce a fare.

Distrutto dalla società occidentale per le esagerate accuse di molestie sessuali quando scoppiò lo scandalo Weinstein, Kevin Spacey è stato praticamente esiliato da Hollywood e sono diversi anni che non lo si vede su grande, o piccolo, schermo. Al suo posto abbiamo visto Christopher Plummer, Robin Wright, e se non veniva sostituito all’interno di un progetto allora questo veniva cancellato. Ma il nostro Kevin non demorde, soprattutto sotto Natale.

Dopo esser tornato a recitare a Roma, Kevin Spacey riappare sul web sul proprio canale YouTube nei panni di Frank Underwood, il protagonista di House of Cards che non poté più ingiustamente interpretare a causa dello scandalo che lo aveva investito. Allora ecco che il grandissimo attore continua ad interpretare il personaggio clandestinamente in alcuni video disponibili sul suo canale, l’ultimo dei quali è stato caricato poche ore fa.

Il video in questio è intitolato KTWK, acronimo per Kill them with kindness, nel quale non solo ci augura un buon Natale ma non di attaccare subito coloro che ci rispondono ogni qual volta facciamo qualcosa che non gli vada bene, ma di trattenere il fuoco e ucciderli con gentilezza.

Vi lascio all’elegantissimo video qui sotto.

Non pensavate davvero che mi sarei perso l’opportunità di augurarvi Buon Natale, non è vero? È stato un ottimo anno, e sono grato di essere nuovamente in buona salute. E alla luce di questo ho fatto alcuni cambiamenti nella mia vita e mi piacerebbe invitarvi a seguirmi. Entrando nel 2020, desidero esprimere il mio voto per maggiore bontà in questo mondo. Ah sì, lo so cosa state pensando: ma sarà serio? Sono terribilmente serio. E non è così difficile, fidatemi. La prossima volta che qualcuno vi farà qualcosa che non vi piace, potete attaccarlo. Ma potete anche cessare il fuoco e fare qualcosa di inaspettato. Potete ucciderli con la gentilezza!

